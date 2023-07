Časovnica odlova nutrij se zamika: 'Nikakršnih pritiskov ni bilo'

Odlov nutrij bi se moral sicer začeti 1. avgusta. Pa se tudi bo? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili vodjo krajinskega parka Ljubljansko barje Janeza Kastelica , ki je povedal, da se odlov s torkom še ne bo začel. "Predvidevamo, da se je časovnica, zaradi komunikacije in predvsem logističnih priprav premaknila," je pojasnil ob tem pa zanikal, da bi do zamika prišlo zaradi pritiska Gabrove in Goloba.

"Vsa dosedanja komunikacija je bila izredno korektna in na izredno visokem nivoju. Nikakršnih pritiskov ni bilo," je zagotovil in dodal, da je po njegovem mnenju daljša komunikacija celo "zelo primerna". "Da se lahko skozi vse argumente in razpravo doseže končni cilj, kar pa je zmanjševanje števila nutrij," je povedal.

Kdaj pa naj bi se torej načrtovani odlov nutrij začel? Kastelic pravi, da začetek odlova predvidevajo konec avgusta oz. začetek septembra. Glede na zahtevo helsinškega monitorja, ki na sodišču zahteva prepoved odlova nutrij, pa pravi, da ni razloga, da ne bi začeli z izlovom. "Verjamem v pravno državo. Če se bo izkazalo, da je kakšno neskladje s predpisi, v kar sicer močno dvomim, bomo to seveda spoštovali," dodaja.

Sterilizacija ali izlov?

V krajinskem parku imajo sicer po besedah sogovornika projekte za devet invazivnih tujerodnih vrst: pet rastlinskih in štiri živalske. Posebnost nutrij pa je tudi to, da so divjad - razlog, zakaj morajo pri odlovu sodelovati tudi lovci: "Sicer bi ravnali po običajni praksi krajinskega parka - naredili bi projekt, javni razpis, odlov pa bi opravile za to usposobljene pravne in fizične osebe."

Predsednik lovske zveze Lado Bradač je sicer dejal, da si lovci nutrij ne želijo loviti in da bi bili zelo veseli, če bi našli možnost, da žival ne bi spadala v skupino divjadi. "Da nalogo zaupamo ljudem, ki želijo skrbeti zanje, da ustanovijo zavetišče," je dejal. Imajo pa nutrije zelo veliko rodnost, kar bi lahko hitro prineslo težave.