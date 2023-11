Kaj se dogaja z vojno in smrtonosnim nasiljem in kako sta se spreminjala skozi zgodovino

Površno se na ta vprašanja pogosto odgovarja s pomočjo dveh vélikih mislecev, Thomasa Hobbesa in Jeana-Jacquesa Rousseauja . Bolj hobbesovsko naravnan pogled namiguje, da sta vojna in nasilje z nami od samega začetka. Vojna vseh proti vsem je naravno stanje človeka, ki se lahko umiri šele z določenimi družbenimi inovacijami, kot je institucija države. Državi namreč običajno uspe preprečevati vsaj visoke stopnje medosebnega nasilja med svojimi državljani (zaradi zakonov in policije). Še več, čeprav državam vojna ni neznana (prav države so danes glavne akterke vojnega nasilja), hobbesovski pogled vseeno vztraja, da je bilo vojn v preteklem anarhičnem, brezdržavnem okolju razdrobljenih klanov in plemen še toliko več.

Rousseaujevski nazor je skoraj zrcalna podoba hobbesovskega. Daleč nazaj, v naravnem stanju človeške predzgodovine, ko še ni bilo držav, se vojne bodisi sploh niso mogle zgoditi (zaradi majhne velikosti družb) bodisi ni bilo nobene resne motivacije zanje (kaj pa bi lahko lovci-nabiralci in hortikulturalisti prek vojne sploh vzeli drug drugemu?). Medosebno in vojno nasilje sta nastopila šele kasneje z odmikom človeštva od svoje nedolžnosti in z nastankom prvih 'civilizacij', prvih držav in imperijev, ki hlepijo po bogastvu, moči in ozemlju.

Hobbes in Rousseau oziroma hobbesovci in rousseaujevci pred 20. stoletjem niso imeli (skoraj) nobenih empiričnih dokazov za svoja nasprotujoča si pogleda, marveč so izhajali iz teoretskih predpostavk in filozofskih špekulacij. Danes je drugače. Predvsem skrbno pripravljene arheološke in antropološke baze podatkov in študije nam omogočajo vsaj grob uvid v spreminjajočo se dinamiko nasilja v različnih časovnih in družbenih obdobjih človeške zgodovine. Kljub bogastvu podatkov moramo seveda paziti na celo vrsto kompleksnosti, zapletov in metodoloških pasti. Denimo, se res lahko zanašamo na etnografijo še živečih lovcev-nabiralcev, ki so pogosto pod različnimi kolonialnimi vplivi, za sklepanje o življenju predzgodovinskih lovcev-nabiralcev? Kako lahko z arheološkim preučevanjem kosti razlikujemo med golim medosebnim nasiljem in pravim vojnim, koalicijskim nasiljem? So razlike med nomadskimi lovci-nabiralci in hortikulturnimi plemeni dovolj velike, da moramo njihove nasilne smrti šteti ločeno?

Ob zavedanju teh in drugih zapletenosti po svojem večletnem pregledu obstoječe znanstvene literature, primerjanju in preračunavanju različnih vzorcev ter objavi lastnega članka v reviji Journal of Peace Research pritrjujem tezi antropologa Douglasa Frya, ki je leta 2013 predlagal, da ima smrtonosno nasilje v človeški zgodovini obliko krivulje, ki je videti kot črka n. Spodnji graf prikazuje moje grobe kvantitativne ocene stopenj takšnega nasilja (na 100.000 prebivalcev) skozi različna zgodovinska obdobja.