Inšpektor: Ko sem gledal te posnetke, sem si samo želel, da to ni res

Potem ko je javnost razburilo domnevno izživljanje nad otroki v zavodu za varstvo otrok Kengurujčki, policija pa je potrdila, da "obravnavajo prijavo nepravilnosti v enem od vzgojnih zavodov na območju Ljubljane",so se akterji zgodbe zavili v molk.

Zavod kljub zakonskim zahtevam ni pridobil nobenega dovoljenja, je pojasnila vodja sektorja za predšolsko vzgojo Vida Starič Holobar. "Opravka imamo s primerom, ki ni urejen z nobenim od predpisanih načinov," je poudarila. Zavod je bil vpisan v register predšolske vzgoje, vendar posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati ni imel in ni pridobil dovoljenja za varovanje otrok, so dejali na ministrstvu. Torej, dejavnost so v resnici opravljali "na črno". "Očitno je prišlo do zlorabe in postopki bodo pokazali, v kateri točki je bil kršen zakon," je še dodala.

Pojasnila je tudi razliko med varuhom in vrtcem: vrtec izvaja delo po programu, pri varuhu pa gre samo za fizično varovanje otrok. Zavodi se ne morejo vpisati v razvid varuhov, saj so to lahko le fizične osebe, prav tako pa ga ni bilo v razvidu vrtcev.

Inšpektorat je takoj pristopil k preverjanju prijave in že v petek so obiskali zavod, ki pa je bil takrat že zaprt. "Ko sem gledal te posnetke, sem si samo želel, da to ni res," je dejal glavni inšpektor na Inšpektoratu za šolstvo in šport Tomaž Rozman. V takih primerih se ne najavljamo in pridemo nenapovedano, je še pojasnil.

Starše so znova opozorili, da naj takrat, ko se odločajo o tem, kam bodo vpisali svojega otroka, to počnejo z vso odgovornostjo. Pri zasebnikih naj povprašajo, ali imajo dovoljenje za varovanje otrok, ali ne.

V primeru, da se izkaže, da posamezniki ali zavodi nimajo dovoljenja in se pokažejo nepravilnosti, inšpektorat poda predlog ministrstvu za prepoved opravljanja dejavnosti. V letošnjem letu so prejeli 55 prijav nasilja nad otroki v zavodih (šole, vrtci, zasebno varstvo). Pri zasebnem varuhu pa je to prvi primer prijave nasilja, ki so jo prejeli, je pojasnil Rozman.