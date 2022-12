PRENOS V ŽIVO: Kaj se je res dogajalo v klavnici KZ Rače? Znane so ugotovitve nadzora

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan je na novinarski konferenci pojasnil prve izsledke preiskave v klavnici KZ Rače, kjer so na skritih posnetkih društva AETP zaznali kršitve glede ravnanja z živalmi. UVHVVR je namreč takoj po prejemu posnetkov izvedla izredni inšpekcijski nadzor, ki se še izvaja. Prvi izsledki pa kažejo, da v klavnici ni nič narobe z opremo za delo, tudi delavci so šli skozi ustrezna izobraževanja, je pojasnil. Na podlagi posnetkov pa so ugotovili, da postopkov ne izvajajo tako, kot so si zapisali. Dokazov za tako ravnanje žal ne morejo dobiti, saj gre za nezakoniti način - podtikanje kamer. Kot je dodal, sami ne morejo cele dneve kontrolirati, kako izvajajo postopke, prav tako inšpekcija ne more zagotoviti nekoga, ki bi osem ur kontroliral postopke, zato bi bilo smiselno razmisliti o spremembi zakona. Prav tako pa ni pričakovati, da bi se neprimerno ravnanje dogajalo v prisotnosti uradnih veterinarjev.

UVHVVR je izvedla prekrškovni postopek in izdala globe za vse odgovorne, ki so dejanje priznali, potem pa so se na izdane globe pritožili, ker so sklenili, da gre za nezakonito pridobljene dokaze.

Sicer pa je UVHVVR z direktorjem mesnopredelovalne industrije opravila pogovor s predstavniki branže (klavnic) in jim predstavili, da gre za njihovo zakonsko nalogo, da zagotavljajo ta del v skladu z zakonodajo. Pozvali so jih, da to okrepljeno proizvajajo.