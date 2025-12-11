26-letnika na Goriškem umorila mladoletna Italijana

Vodja Sektorja kriminalistične policije Marino Pangos iz PU Nova Gorica je dejal, da so skupaj z italijansko policijo uspešno zaključili več kot tri leta trajajočo mednarodno zahtevno policijsko preiskavo umora 26-letnega slovenskega državljana iz Nove Gorice. 6. junija letos so novogoriški kriminalisti podali poročilo zoper dva mladoletna italijanska državljana iz Furlanije-Julijske krajine.

Umor se je zgodil 11. januarja leta 2022. Takrat so bili na PU Nova Gorica obveščeni o najdbi negibnega mlajšega moškega ob kolesu na Streliški poti nad železniškim predorom ob meji z Italijo. Italijanski in slovenski policisti so prišli na kraj in potrdili njegovo smrt. V popoldanskem času pa so potrdili še identiteto moškega.

Kasnejša sodna obdukcija je potrdila nasilno smrt moškega. Zaradi suma hudega kaznivega dejanja je bila na slovenski strani ustanovljena posebna preiskovalna skupina kriminalistov in policistov državnega, regionalnega in lokalnega nivoja, je povedal Pangos. Tesno so sodelovali tudi z italijanskimi policisti.

V zaključni fazi, oktobra leta 2024, ko se je sum osredotočil na mladoletnika, je usmerjanje predkazenskega postopka v Italiji prevzelo državno tožilstvo za mladoletnike v Trstu. Ustanovljena je bila tudi skupna preiskovalna skupina v okviru agencije Evropske unije Eurojust, je še dejal. Njen namen je bil hitrejša in učinkovitejša izmenjava dokazov in preiskovalnih aktivnosti. To je pripomoglo tudi k lažji izvedbi hišnih preiskav mladoletnikov v Italiji, zaslišanj mladoletnikov in pridobitvi uporabnih sledi iz kraja kaznivega dejanja, je še poudaril.