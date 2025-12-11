Svetli način
Slovenija

26-letnika na Goriškem umorila mladoletna Italijana

Nova Gorica, 11. 12. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 7 minutami

Novogoriški kriminalisti so razkrili podrobnosti uspešne mednarodne preiskave umora, ki je potekala več kot tri leta. Gre za zahtevno preiskavo kaznivega dejanja umora iz leta 2022, ko je umrl 26-letni Slovenec. Z dvema mladoletnima italijanskima državljanoma se je sestal zaradi droge, srečanje se je končalo z umorom.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Marino Pangos iz PU Nova Gorica je dejal, da so skupaj z italijansko policijo uspešno zaključili več kot tri leta trajajočo mednarodno zahtevno policijsko preiskavo umora 26-letnega slovenskega državljana iz Nove Gorice. 6. junija letos so novogoriški kriminalisti podali poročilo zoper dva mladoletna italijanska državljana iz Furlanije-Julijske krajine.

Umor se je zgodil 11. januarja leta 2022. Takrat so bili na PU Nova Gorica obveščeni o najdbi negibnega mlajšega moškega ob kolesu na Streliški poti nad železniškim predorom ob meji z Italijo. Italijanski in slovenski policisti so prišli na kraj in potrdili njegovo smrt. V popoldanskem času pa so potrdili še identiteto moškega.

Kasnejša sodna obdukcija je potrdila nasilno smrt moškega. Zaradi suma hudega kaznivega dejanja je bila na slovenski strani ustanovljena posebna preiskovalna skupina kriminalistov in policistov državnega, regionalnega in lokalnega nivoja, je povedal Pangos. Tesno so sodelovali tudi z italijanskimi policisti.

V zaključni fazi, oktobra leta 2024, ko se je sum osredotočil na mladoletnika, je usmerjanje predkazenskega postopka v Italiji prevzelo državno tožilstvo za mladoletnike v Trstu. Ustanovljena je bila tudi skupna preiskovalna skupina v okviru agencije Evropske unije Eurojust, je še dejal. Njen namen je bil hitrejša in učinkovitejša izmenjava dokazov in preiskovalnih aktivnosti. To je pripomoglo tudi k lažji izvedbi hišnih preiskav mladoletnikov v Italiji, zaslišanj mladoletnikov in pridobitvi uporabnih sledi iz kraja kaznivega dejanja, je še poudaril.

Sestali so se na kraju zaradi droge, prišlo je do umora

Na podlagi vseh okoliščin sumijo, da so se pokojni in mladoletna osumljenca tistega dne sestali na kraju, kjer so želeli storiti kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog, kar se je končalo z umorom. 

Ker sta bila oba osumljena mladoletna in državljana Italije, je bilo na skupnem sestanku v okviru Eurojusta dogovorjeno, da bodo postopek, ovadbo in pregon odstopili sodišču za mladoletnike v Trstu.

Pangos je orisal tudi stanje na področju najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo na območju PU Nova Gorica. Letno obravnavajo od enega do pet kaznivih dejanj umorov, ubojev ali poskusov izvršitve umorov ali ubojev. Lansko leto so obravnavali en dokončan uboj in en poskus umora, oba na območju Tolminskega, je povedal. Na območju PU Nova Gorica so desetletja uspešno preiskali vsa kazniva dejanja umorov, ubojev ali poskusov le-teh, je še dodal.

nova gorica umor kriminalistična preiskava
