'Kaj se mora še zgoditi, da se bo nekaj premaknilo, da bo v šolah varno'

Šolski minister Darjo Felda je priznal, da primer obžalujejo in da je otroka očitno potrebno prevzgojiti, saj da mora biti primerno socializiran, da lahko hodi v šolo. Po njegovi oceni je ravnateljica ravnala ustrezno, s čimer se strinja tudi Bizjak. V prihodnjih dneh bo v šolski okolici zagotovljeno varovanje, zato so starše obvestili, da otroci lahko varno pridejo v šolo, ali se bodo za to odločili, bo presodil vsak starš posebej, je pojasnil Bizjak.

Predstavnik sveta staršev Osnovne šole Velika Dolina Mitja Bizjak je priznal, da so starši in učenci pretreseni in v strahu. "Kaj se mora še zgoditi, da se bo nekaj premaknilo, da bo v šoli varno," je vprašal in dodal, da ne gre za osamljen primer.

Napadenega devetošolca je strah, mamo sprašuje, ali naj dogodek prijavijo Policiji, kajti lahko bi napadalec prišel tudi k njim domov. Robert Perc iz policijske uprave Novo mesto oškodovane spodbuja, da podajo prijavo na center za socialno delo, šolski svetovalni službi, učenci naj se zaupajo staršem ali pokličejo na številko 113, tudi če zgolj slišijo za nasilje. Na očitke, da Policija ne stori dovolj, Perc odgovarja, da se Policijska uprava Novo mesto prilagaja varnostim razmeram in da izvajajo represivne ukrepe in preventivne dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah. Po potrebi jim pomagajo tudi države enote s konjenico ali helikopterjem.

Do dela Policije je kritičen tudi brežiški župan Ivan Molan. "Vsi govorijo, da delajo vse po zakonu in da so vse stvari v redu, a v praksi stvari ne funkcionirajo. Gre za resen incident, v 6. razredu je 14-letnik želel naklepno poškodovati otroka iz 9. razreda. Če ne bi bili takoj prisotni ostali in zaposleni, bi lahko prišlo do veliko hujšega incidenta." Molan je v kontaktu s Policijo, ki da priznava, da so omejeni, "ker imajo romske skupnosti drugačne pristope zaradi svojih navad", po njegovem mnenju Policija tudi vseh kršiteljev ne obravnava enako, na kar so opozorili tudi svetniki na občinskem svetu.

Perc očitke zavrača in trdi, da je razlika zgolj med obravnavo polnoletne ali mladoletne osebe. "Razumemo, da tak dogodek sproži veliko posledic, zato v šolah in lokalnih skupnostih izvajamo ustrezne aktivnosti, a ob tem vse obravnavamo enako," je zatrdil Perc. Felda pa je dodal, da Policija in ministrstvo dopolnjujeta ukrepe, da bi take dogodke omejili, vendar da "100-odstotne varnosti ne bo."

Bizjak je izpostavil še, da tokrat ne gre za osamljen primer, "starši in otroci so prestrašeni, kaj se še mora zgoditi, da se bo kaj spremenilo".