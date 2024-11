Kaj se obeta Franji?

Država je zagotovila dobrih sedem milijonov evrov za obnovo Bolnišnice Franja, ki se je za obiskovalce zaprla pred dobrim letom dni. Lanskega julija jo je prizadela povodenj in nato še vetrolom, ki sta polomila številna drevesa, poškodovala dostopno pot in barake. Z vsakim dodatnim deževnim dnem, ko velika obnovitvena dela še ne potekajo, pa škoda samo narašča. Kakšne so ocene in ali se slovenskemu spomeniku humanosti po državni finančni injekciji res obetajo boljši, varnejši časi?