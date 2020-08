'Kaj (še) se bo moralo zgoditi, da bo država zaščitila prebivalce pred onesnaževalci okolja?'

Zdravniška zbornica Slovenije okoljsko in zdravstveno ministrstvo ter NIJZ znova poziva k odločnemu ukrepanju in zaščiti zdravja prebivalcev Anhovega. "Nedopustno je, da je objekt odpadnih voda zgrajen tako, da je mešanje voda mogoče," so kritični. Na pristojne zato vnovič apelirajo, da takoj sprožijo tudi vse postopke ugotavljanja morebitne kazenske odgovornosti vseh vpletenih, ki so omogočili razmere, da se je pitna voda sploh lahko onesnažila.

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) je danes znova pozvala Ministrstvo RS za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za zdravje (MZ) ter tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da takoj odločno ukrepajo in zaščitijo zdravje prebivalcev Anhovega. Prav tako so se vnovič zavzeli za sprožitev vseh postopkov ugotavljanja tudi morebitne kazenske odgovornosti vpletenih, ki so omogočili razmere, da je se je pitna voda z industrijsko odpadno vodo v Anhovem sploh lahko onesnažila.

icon-expand Onesnažena voda v Anhovem FOTO: POP TV

"V skladu s 36. členom Kodeksa zdravniške etike Zdravniška zbornica Slovenije z zaskrbljenostjo spremlja nove in nove okoljske katastrofe, ki se dogajajo prebivalcem Anhovega in so povezane s tamkajšnjo industrijo," so na zbornici uvodoma zapisali v sporočilu za javnost. Pristojne državne organe so tako pozvali, da takoj sprožijo vse postopke ugotavljanja kazenske odgovornosti, da je objekt odpadnih voda sploh lahko zgrajen na način, da se odpadne vode mešajo s pitno vodo. "Inšpekcija za okolje in naravo je zaradi onesnaženja pitne vode v vodovodnem sistemu naselja Anhovo šele 31. julija – to je sedem dni po dogodku, ko je iz industrijske čistilne naprave industrijska odpadna voda odtekala v vodovodno omrežje – opravila inšpekcijski pregled v družbi Eternit Slovenija. Z rezultati nadzora javnost še ni bila seznanjena," so kritični na ZZS. Kot dodajajo, pa je analiza vode, ki jo je na dan onesnaženja (24.julija) iz pipe v kuhinji odvzel krajan Anhovega Bogomir Bavdaž iz pipe v kuhinji (na dan onesnaženja - 24. julija), pokazala, da vzorec v petih od šestih parametrov ni bil skladen in da so ta neskladja zelo velika, količina kroma v vodi je tako za več kot osemkrat presegla dopustne meje. "Krom je rakotvoren," opozarjajo. (*Celotno poročilo o izvedeni kemijski analizi v priponki na dnu članka.)