Kaj se skriva za šalami politikov?

In prav so imeli, tako je veljalo dolgo časa. Dokler niso največji šaljivci postali kar sami oblastniki. To pa je že čas, da skrbi nas, javnost. Zadnje čase imamo lahko občutek, kot da so sami šaljivci okoli nas. Največji je tudi najmočnejši, vsi se moramo smejati njegovim šalam. Donald Trump je seveda lahko res smešen, to mu je treba priznati. Tudi eden njegovih kritikov, znameniti komik in voditelj oddaje John Oliver, je že pred časom dejal, da je Trump sicer grozen in da je tudi sam nad sabo rahlo zgrožen, ampak na trenutke se mu pač zdi smešen – to je bilo, kot rečeno, pred časom. Zdaj je Trump vedno manj smešen, vedno bolj je samo vulgaren in žaljiv in pogosto tudi nekoherenten in včasih, kot bi politično nekorektno rekli, kar nekaj trobezlja. Družbena omrežja nas bogato nagrajujejo z odlomki, nedavno sem naletela na njegov govor oz. razmišljanje in tarnanje o tem, da bo nova letalonosilka stala 19 milijard. In potem presenečenje, Trump je začel zagovarjati idejo, da so parniki prav tako izvrstne ladje, da so to njemu povedali in za povrh, le za košček cene. Ne vem, kaj je pravzaprav mislil, da bodo spet v podpalubju sužnji ali kdo že metali premog v peč? No, premog mu je, poleg nafte, tako ali tako najljubši vir energije.

Trump s čepico 2028 FOTO: AP

Stiskali so zobe ugledni predstavniki novinarstva, ob njihovem dnevu in podelitvi nagrad, ko jih je Trump, domnevno zabavno, ampak v resnici zelo nesramno ves čas žalil, govoril o lažnih novicah, novinarkam, da so sicer luštne, ampak, oh, tako resne, zakaj se nikoli ne smejijo ... Če to primerjamo z Obamo in njegovim nastopom na tej prireditvi, kjer se je hecal iz Trumpa in ne iz prisotnih novinarjev, pa še iz Trumpa zato, ker ga je ta v tistem času vseskozi napadal in dvomil v kraj njegovega rojstva. Obama mu je na to briljantno odgovoril s pomočjo znamenite risanke Levji kralj. Ne da bi na splošno poveličevala Obamo kot politika, sploh ne, ampak če govorimo o ravni te vrste javnega diskurza in ga primerjamo, lahko vidimo, kako globoko smo padli danes. Včasih Trump celo sam reče, da se je malo pošalil, takrat pravzaprav bi morali zagoreti alarmi, denimo, ko se pojavi s kapo, na kateri piše predsednik 2028. Trump namreč, glede na ameriško ustavo, njen 27. člen, ne more več kandidirati, modri ustanovni očetje ZDA so pač predvideli, da bodo to pozicijo zasedali raznorazni ljudje in so dali vsaj to varovalko, mandat ima lahko vsak le dvakrat.

Šaljivi politiki tudi pri nas

Tudi pri nas smo te dni in tedne beležili prave izbruhe šaljivosti. Prav skoraj malo ganljivo je bilo na nek način, ko so se izrazito desnosučni mediji nekako plaho poveselili, poglejte no, saj zdaj se pa vsi malo hecajo, ne samo mi, iz teh levakov ali kaj so že. Saj veste, Lukec klukec, pa kamele bomo gojili in take smešne. Naj znova citiram britanskega komika Rickyja Gervaisa – ni problem, zafrkavaš se lahko iz vsega, mora pa biti res smešno. No, tole pač ni bilo smešno. Bilo je samo patetično in bedno. Ljudje brez plač in plačanih prispevkov seveda niso nujno izključeni kot tarče smeha, ampak kot rečeno, tole ni bilo niti malo smešno, samo grozno in žalostno. Včasih nesramnost, saj ne vem, ali je bilo to mišljeno kot hec ali zares, res vzame sapo. Kako lahko politik, predsednik DZ, okrivi Delavsko svetovalnico, da zaradi nje niso vsi delavci dobili poplačila? Delavska svetovalnica, tisti, ki to dolgo čas spremljamo, vsaj malo vemo, kaj delajo, to so ljudje, ki gredo sredi noči reševati delavce iz bednih kontejnerjev, delavce, ki jih preprodajajo kot živino. Ne, to res ni niti malo smešno. Humor v politiki, ja, poznamo ga že od prej, seveda, denimo tudi Janezu Janši se je nekaj časa zdelo, da bi mogoče to bil fin način za pridobivanje volivcev, ampak verjetno je sam ugotovil, da mu to ne gre najbolje, da nekako ne izpade ravno tako, kot bi si želel.

Srečanje članstva SDS v Bovcu FOTO: Bobo