Kaj se zgodi, če 30 dni uporabljate najučinkovitejši serum za rast trepalnic?

Naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic Lux-Factor Eyelash je enostaven za uporabo, deluje pa že v dveh do štirih tednih. Z redno uporabo lahko dosežete tudi do 25 % daljše trepalnice , serum pa prav tako preprečuje lomljenje in izpadanje vaših naravnih trepalnic.

KAJA JEROMEL O SVOJI IZKUŠNJI S SERUMOM LUX-FACTOR EYELASH

"Takoj, ko sem odprla paket, sem ugotovila, da ima proizvod odličen aplikator in da je super pakiran. Najbolj sem se bala prvega nanašanja, saj me je skrbelo, da bo dražil moje oči , ali pa me bodo le-te srbele, se solzile ali karkoli podobnega. Že pri prvem nanosu sem ugotovila, da moje oči serum izjemno dobro prenašajo in to je 4-tedensko testiranje le potrdilo.''