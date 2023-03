Kaj se zgodi, če ne uporabljate kreme za roke?

Skrb za roke je ključna za vaše zdravje in lepoto, saj roke izpostavljamo različnim dejavnikom, ki lahko povzročijo škodo, posledično pa še vaše roke hitreje starajo.

Ste se kdaj vprašali, zakaj so vaše roke tako suhe in grobe?

Vaše roke so izpostavljene številnim dejavnikom, ki lahko povzročijo škodo. Na primer, sonce mraz, veter in druge in vremenske razmere . Poleg tega pa so vaše roke izpostavljene tudi kemikalijam, kot so milo, detergenti in drugi čistilni izdelki. Vsakodnevna uporaba kreme za roke lahko zaščiti vaše roke pred škodljivimi dejavniki, ki lahko povzročijo suho in razpokano kožo.

Ohranjanje vlage v koži