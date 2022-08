Kaj se zgodi, ko je električno omrežje preobremenjeno?

Zelena energetska transformacija predstavlja izziv za vse države. Z omejevanjem ruske dobave plina te še naraščajo. Postati bolj neodvisen in proizvajati lastno energijo postaja vse pomembnejše. V prihodnosti bosta vetrna in predvsem sončna energija prispevali večji delež v skupni energetski oskrbi tudi pri nas. Prednost: proizvajata skorajda podnebju neškodljive emisije. Slabost: veljata za tako imenovane nihajoče ali nestanovitne vire energije – to pomeni vire, ki v omrežje nikoli ne vnesejo enakih količin energije, ker so odvisni od vremena, obdobja v dnevu ali letnega časa.

Proizvodnja in potrošnja v ravnovesju

Če poraba in proizvodnja električne energije nista v ravnovesju, to lahko privede do postopnega propada oskrbe. Da bi omrežje ostalo stabilno, mora biti vedno uglašeno na določeno frekvenco. V Sloveniji je ta tako imenovana ciljna frekvenca 50 Hz. Zaradi širitve obnovljivih virov energije bi lahko omrežje pogosteje izpadlo iz ravnovesja, saj vetra in sonca ni mogoče načrtovati. "Delež obnovljivih virov energije (OVE) v proizvodnji je leta 2021 znašal 34,7 %, veliko večino od tega so proizvedle hidroelektrarne (31,9 odstotnih točk), ki s stališča obratovanja elektroenergetskega sistema (EES) niso problematične, saj je njihova proizvodnja predvidljiva in dobro napovedljiva," pojasnjujejo pri Elesu.