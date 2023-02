Kaj se zgodi s tujimi otroki, ki v Sloveniji ostanejo brez staršev in sorodnikov?

Če je nekaj podrobnosti o decembra prijetih domnevnih ruskih vohunih že prišlo na plano, pa se je marsikdo vprašal tudi, kaj se je zgodilo z njunima mladoletnima otrokoma, ki naj bi, po nekaterih informacijah, v Sloveniji obiskovala osnovno šolo. Zaradi tajnosti primera in varovanja podatkov mladoletnih oseb o konkretnem primeru pristojni ne govorijo, a preverili smo, kakšne obravnave so deležni tuji otroci, ki v Sloveniji začasno ali pa za stalno ostanejo brez staršev, drugih sorodnikov pa v Sloveniji nimajo. Ostanejo v Sloveniji, so prepuščeni sami sebi ali je za njih odgovorna matična država?