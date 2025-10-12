Kaj si slovenski državni vrh obeta od obiska generalnega sekretarja Nata?

Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba na uradni obisk v Slovenijo jutri prihaja generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte . Udeležil se bo tudi letnega zasedanja Parlamentarne skupščine Nata, na kateri bo med drugim nagovoril zbrane predstavnike parlamentov zavezniških in partnerskih držav.

V premierjevem kabinetu ob tem poudarjajo simbolno težo obiska. Izpostavljajo, da gre za prvi takšen obisk po sedmih letih in hkrati prvi Ruttejev obisk Slovenije, odkar je zasedel ta vplivni položaj.

Pred pogovorom Rutte-Golob na Gradu Brdo bodo Nizozemca sprejeli z vojaškimi častmi. Po pričakovanjih se bosta dotaknila nedavnih zavez za povečevanje obrambnih izdatkov. Kot pravijo pri Golobu – s poudarkom na zaščiti kritične infrastrukture, civilni pripravljenosti in odpornosti. Naštevajo še situacijo v Ukrajini, tudi Zahodni Balkan.

Rutteja pa bosta na delovnem srečanju sprejeli še predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič in vrhovna poveljnica obrambnih sil, predsednica države Nataša Pirc Musar. Pričakovati je, da se ta ne bo izognila dogajanju v Gazi.

Rutte bo sicer še pred tem zjutraj na Gospodarskem razstavišču nagovoril parlamentarce. Kjer varnost ostaja poostrena. Polovica Dunajske ceste ostaja zaprta še jutri do 18. oziroma 19. ure. Pristojni pričakujejo prometno obremenjen začetek tedna, zato velja ubrati alternativne poti.