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Slovenija

Kaj sledi po izločitvi ključnih dokazov?

Ljubljana, 16. 09. 2026 18.57 pred 10 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Ema Čepon
Sojenje za umor Satka Zovka

Kdo je odgovoren, da bi lahko obtoženi za umor Satka Zovka že kmalu odkorakali na prostost? So za napake preiskovalcev res krivi tudi nerazumni in neživljenjski pogoji za odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov, kot trdi tožilstvo? Iz sodnega spisa naj bi, kot vemo, dokončno izločili tako rekoč vse ključne dokaze, ki so obtožene povezovali z umorom. In kaj bo z domnevnim vodjo kriminalne združbe Cezarjem, ki naj bi Zovkov umor tudi naročil?

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Dva od odvetnikov, s katerima smo danes uspeli stopiti v stik, sta do zdaj potrdila, da bosta v prihodnjih dneh oziroma tednih spisala predloge za odpravo pripora.

Odločitev višjega sodišča so zagovorniki sicer v roke dobili šele včeraj in jo morajo, kot pravijo, zato najprej preučiti. Pričakujejo pa, da bo sodišče relativno hitro odločilo o odpravi pripora in seveda, da bo obrambi tudi prikimalo ter obtožene izpustilo na prostost.

Kaj pa izločitev nekaterih ključnih dokazov pomeni za nadaljevanje enega najodmevnejših kazenskih postopkov pri nas?

Šesterici domnevno nevarnih članov kriminalne združbe se – ali pa vsaj večini – po skoraj absurdnem preobratu zdaj odpira pot na prostost.

Matija Zupančič, odvetnik iz Odvetniške družbe Urankar & Zupančič: "Če potem ni več dovolj močan sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje, seveda pogojev za pripor ni več. To bo seveda sodišče odločilo ne glede na trenutno stanje spisa."

Še zanimivejše – razlaga odvetnik Matija Zupančič – bo izvedeti, kateri dokazi so tožilstvu sploh še ostali. Bo zadeva na sodišču povsem padla? "Bodo videli, kaj je sploh še ostalo v spisu in ali je postopek sploh mogoče nadaljevati. Potem je pa seveda odgovornost tožilstva, da glede na stanje spisa odloči, ali bo nadaljevalo postopek ali ne."

Na Specializiranem državnem tožilstvu sicer še naprej vztrajajo, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi odrejeni in izvedeni zakonito.

 Izpostavili pa so še, da se v fazi, ko je potrebna hitra odzivnost preiskovalcev, ki razpolagajo z omejenim naborom podatkov, od njih zahtevajo nerazumni in neživljenjski pogoji za odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov. In takšni pogoji – pravijo – onemogočajo ustrezno in učinkovito odkrivanje storilcev najhujših kaznivih dejanj.

"Primarno bi seveda rekel, da tu imamo premalo informacij, da bi lahko rekli, kdo je storil napako. Moje stališče je, da so standardi, zakon in pričakovanja, ki so bila vzpostavljena v sodni praksi, znana in da se je teh načel mogoče držati oziroma da se jih je treba držati, sicer so posledice lahko takšne kot v konkretnem primeru," pravi Zupančič. 

Domnevni naročnik Zovkovega umora Dino Muzaferović Cezar za zdaj skoraj zagotovo ostaja za rešetkami. Specializirano državno tožilstvo je zoper njega vložilo novo zahtevo za preiskavo zaradi trgovine z drogo in orožjem. Zaradi trgovine z drogo ga iščejo tudi na Hrvaškem, v BiH pa zaradi napeljevanja k umoru. (PREHOD) Bi pa – kot ugotavlja bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić – Cezar lahko deloval tudi onkraj meja Balkana. In sodeloval z enim najbolj iskanih kriminalcev v Evropi – Rawo Majidom, znanim tudi pod vzdevkom Kurdska lisica.

"Torej, Rawa Majid je veliko poslov opravil tudi za iransko obveščevalno službo. Dino Muzaferović je človek, ki je z uporabo svojih vez prek Bosne in Hercegovine, to je med drugim Tamer Kilerci, prenašal orožje, s katerim je bilo storjenih veliko umorov na območju EU," pravi Avdić. 

Majida, ki naj bi se skrival v Iranu, z rdečo tiralico išče Interpol, njegova obsežna kriminalna kartoteka pa poleg drog in orožja zajema tudi sodelovanje pri več umorih.

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KOMENTARJI4

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tali?ni tom
16. 09. 2026 20.45
odškodnina obtoženim! samo,pajdoti ki so zavozili bi morali plačat! ne davkoplačevalci!
Odgovori
0 0
Čamil
16. 09. 2026 20.42
Naša nesposobna policija ... pa dajte pogledat dogodke zadnjih 3 let: nepravilno pridobljeni dokazi, zadeve padajo, ubijajo po Ljubljani civiliste s svojim »strokovnim davljenjem«. 300 policistov, 100 psov in 5 helikopterjev lovi 1 pravega izkušenega človeka, pa ga niso sposobni ujeti živega. Nekaj dni nazaj policista 21-letni otrok razoroži in ustreli, za bonus pa še vzame policijsko vozilo kot trofejo. Druge besede ni kot pa "nesposobni"
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
16. 09. 2026 20.33
Slovenija z našim sodstvom je raj za kriminal
Odgovori
+2
2 0
Čamil
16. 09. 2026 20.38
nasa nesposobna policija.... pa dajte gledat dogodke zadnje 3 leta. nepravilno pridobljeni dokazi, zadeve padajo, ubijajo po ljubljani civiliste s svojim"strokovnim davljenjem", 300 policistov, 100 psov, 5 helikopterjev lovi 1 pravega izurjenega cloveka, in se tega so nesposobni ujeti zivega, nekaj dni nazaj policista razorozi otrok 21 let, ga usttel "
Odgovori
0 0
bibaleze
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