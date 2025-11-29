Svetli način
Kaj Slovenci kupujemo na črni petek?

Ljubljana, 29. 11. 2025 20.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Rebeka Tomaduz , U.Z.
10

Črni petek in vikend popusti obljubljajo ugodne nakupe, a koliko jih kupci zares koristimo? Če iz tujine poznamo prizore, ko se ljudje kar prerivajo, celo pretepajo v želji, da bi prišli do izdelkov, kaj pa pri nas? Kateri izdelki na črni petek pritegnejo slovenske potrošnike? Naše trgovine sicer pričakujejo približno četrtino več nakupov, svetovni trg pa nov milijardni rekord porabe.

Dolge vrste pred vhodi, gneča, prerivanje, tudi poškodbe. Vročice okoli črnega petka, kot jo poznajo v ZDA ali v Ekvadorju, kjer je več kot dva milijona kupcev kot za šalo premaknilo ograjo, da bi prišli do popustov, pri nas sicer ni. Popusti so namreč čez celo leto, menijo Slovenci.

Avstrijski potrošnik naj bi letos v povprečju porabil 195 evrov, nemški okoli 300, Irci in Italijani pa nekoliko manj – pod črto dobrih 280 oziroma 240 evrov. Pa Slovenci?

"Kupili smo za moža eno jakno, ki jo že dolgo išče, drugače pa te sezonske stvari," pripoveduje mimoidoča.

"Malo izkoriščava ta črni petek že za božična darila," pove druga.

Polne trgovine beležijo tudi južni sosedje, ocenjuje se, da bo hrvaškim trgovcem ta dan prinesel kar 108 milijonov evrov, kar je sedem več kot lani.

Črni petek
Črni petek FOTO: POP TV

Uradnih podatkov o tem, koliko Slovenci zapravimo, ni, celoten svet pa naj bi po nekaterih ocenah lani zapravil več kot 66 milijard evrov.

"Približno 20 do 30 odstotkov več nakupov se zgodi v tem mesecu, oziroma cene same pritegnejo toliko več kupcev," pojasni Maja Zalaznik z Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Gre za t. i. strah pred zamujenim, že leta opozarjajo psihologi.

"Še vedno imamo strah, da bomo nekaj zamudili. To je nekaj prirojenega. Rečemo, to je danes, črni petek, ta vikend, a tu ni nobenih trikov; v resnici gre preprosto za običajno sprožitev prodaje," pa pove Elma Pašić, psihologinja s področja trženja.

"November je sploh mesec, ko je treba malo počistiti že zaloge in pogledati, kaj naročati za naprej in ravno zato je ekonomija obsega – veliko število kupcev in s tem tudi naročil – seveda zelo dobrodošla," še doda Zalaznikova.

Naraslo je tudi spletno in mobilno nakupovanje – ocene celo kažejo, da je letošnje nakupe načrtovalo kar 79 odstotkov svetovnega prebivalstva, kar je okoli štiri odstotke več kot lani.

Samo navijač
29. 11. 2025 21.30
Se en nateg.
ODGOVORI
0 0
tech
29. 11. 2025 20.57
-1
Niti 1€ nisem zapravil, prodajajo se samo znižani izdelki, ki jih že tako težko prodajo.
ODGOVORI
1 2
Delavec_Slo
29. 11. 2025 20.55
+0
Samo opranec kupuje na črne petke, ki so že od oktobra!
ODGOVORI
2 2
ptuj.si
29. 11. 2025 20.54
+5
Pravi črni petek je v zda,kjer so popusti 70, 80, 90%. Pri nas pa 15,20%,...
ODGOVORI
5 0
Infiltrator
29. 11. 2025 20.51
+3
Črni petek je nateg!
ODGOVORI
4 1
periot22
29. 11. 2025 20.48
+2
Črni petek nate. za naivne!
ODGOVORI
3 1
Artechh
29. 11. 2025 20.27
+1
Normlani 0
ODGOVORI
1 0
c00kies
29. 11. 2025 20.24
+2
Kupujem večinoma čez lužo, cene spremljam vsaj nekaj mesecev pred "razprodajami". Če so cene dejansko nižje, se odločim za kakšen nakup, sicer ne.
ODGOVORI
2 0
EU Dig. Cenzura
29. 11. 2025 20.23
+3
vecina je ze dojela da je to nateg.
ODGOVORI
4 1
jedupančpil
29. 11. 2025 20.17
+5
ceno za 60% dvignjo , pa ol pa totalen popust v visini 15% :) crn nateg ne pa petek
ODGOVORI
6 1
