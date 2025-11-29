Kaj Slovenci kupujemo na črni petek?

Dolge vrste pred vhodi, gneča, prerivanje, tudi poškodbe. Vročice okoli črnega petka, kot jo poznajo v ZDA ali v Ekvadorju, kjer je več kot dva milijona kupcev kot za šalo premaknilo ograjo, da bi prišli do popustov, pri nas sicer ni. Popusti so namreč čez celo leto, menijo Slovenci.

Avstrijski potrošnik naj bi letos v povprečju porabil 195 evrov, nemški okoli 300, Irci in Italijani pa nekoliko manj – pod črto dobrih 280 oziroma 240 evrov. Pa Slovenci?

"Kupili smo za moža eno jakno, ki jo že dolgo išče, drugače pa te sezonske stvari," pripoveduje mimoidoča.

"Malo izkoriščava ta črni petek že za božična darila," pove druga.

Polne trgovine beležijo tudi južni sosedje, ocenjuje se, da bo hrvaškim trgovcem ta dan prinesel kar 108 milijonov evrov, kar je sedem več kot lani.