Kaj smo s sodelovanjem v izmenjavi prispevali? 'Rešili smo nedolžna človeška življenja'

V oddaji 24UR ZVEČER je o tem spregovoril državni sekretar Vojko Volk, ki je sodeloval pri izmenjavi in kot je nedavno dejal, je med obveščevalci najtežje pridobiti zaupanje. A kaj ta izmenjava dejansko pomeni za Slovenijo?

"Od tega že veliko imamo," je komentiral Volk. "Slovenija je trenutno na svetovni sceni, dobiva odkrite pohvale od ameriškega predsednika Joeja Bidna in od nemškega kanclerja Olafa Scholza." In kot je dejal Volk, je Biden skozi svoje besede, ko je dejal, kako pomembni so zavezništvo in prijateljstvo, posredno dejansko povedal, da tudi tako velika država kot so ZDA, ne more brez prijateljev, tudi brez Slovenije ne.

Kot je dodal, smo v eni pozitivni stvari dokazali, da lahko sodelujemo na najvišji ravni z velesilami. "Ta primer kaže, da lahko tudi na drugih vsebinah vzpostavimo dialog in prav bi bilo, da vzpostavimo tak dialog tudi z drugimi velesilami."

"To bi na koncu lahko pripeljalo do premirja med Ukrajino in Rusijo in bi namesto te vojne prišli v vojno z drugimi sredstvi, diplomatskimi," je bil jasen.