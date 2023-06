Kaj so alu lesene fasade – pregled značilnosti, prednosti in slabosti!

Znamka Guardi že več desetletij velja za sinonim kakovosti , med svoje izdelke pa šteje dvoriščne in balkonske ograje ter dvoriščna vrata, že dlje tudi alu lesene fasade, izdelane iz aluminija. Njena širina tako daje možnost estetskemu poenotenju oziroma skladnosti različnih elementov , s katerimi dom pridobi svežino in pritegne poglede številnih mimoidočih, medtem ko za dokaz kakovosti velja že to, da Guardi Slovenija vsem svojim strankam zagotavlja 15-letno garancijo .

Lesena fasada je sicer izdelana iz aluminija, a imitira izgled lesa in zato združuje najboljše lastnosti obeh materialov: vizualno toplino in naravnost ter vremensko odpornost in konstrukcijsko trdnost.

Med najpomembnejše prednosti alu lesenih fasad Guardi sodijo:

1. Izvedbena prilagodljivost

Aluminijaste panele dosegajo štiri različne dimenzije, ki so na voljo v petih strukturnih imitacijah lesa, medtem ko je te mogoče obarvati v katerikoli ton po RAL lestvici, kar pomeni, da so fasade prilagdljive tako rekoč prav vsakemu arhitekturnemu slogu, pri čemer velja upoštevati tudi možnost polaganja v več smereh.



2. Estetska dovršenost

Dekorativni elementi, ki kljub hladnosti aluminija poustvarjajo (in dosegajo) lepoto lesa, nepremičnino poživijo in nemalokrat zvišajo njeno vrednost. To še toliko bolj velja v primerih, ko je alu lesena fasada vizualno skladna z balkonskimi ter dvoriščnimi ograjami in pripadajočimi vrati, saj tovrstna enotnost odraža posebno eleganco.



3. Trajnost in odpornost

Če les po nekaj letih prične kazati znake obrabe v obliki razpok, luščenja barve, sivenja, trohnenja in barvnega niansiranja, je aluminij odporen tako na vremenske vplive (vročina, mraz, UV žarki, vlaga) kot mehanske poškodbe. Lesene fasade na osnovi aluminija zato celo po preteku več let ali izpostavljenosti ekstremnim vremenskim razmeram ostanejo nespremenjenega videza.



4. Nezahtevnost v pogledu vzdrževanja Nameščanje alu

Medtem ko je les treba neprestano brusiti, barvati in lakirati ter klasične fasade v razmaku nekaj let profesionalno očistiti, lesene fasade ne terjajo nikakršnih vzdrževalnih posegov, ta lastnost pa jih uvršča med dolgoročno najcenejše in najenostavnejše fasade. Panele je namreč povsem dovolj očistiti z vodo ali blagim čistilnim sredstvom oziroma z njih obrisati pajčevino.

Panele alu lesene fasade, ko so enkrat nameščene, predstavljajo trajno rešitev, saj obstanejo več desetletij, z minevanjem časa pa ne izgubijo ne svežine ne trdnosti. Njihovo trajanje tako nemalokrat preseže eno samo generacijo, zato njihov proizvajalec velja za edinega, katerega garancija traja dlje od desetletja.

Nameščanje alu lesene fasade

Nadvse inovativna tehnologija sestave panel Guardi Slovenija omogoča enostavno vgradnjo alu lesene fasade, in sicer brez vidnih vijakov, pritrjenih bodisi v stensko oblogo bodisi v strop.

Zahteva pa namestitev tovrstnih dekorativnih elementov ustrezno predpripravo, zato se je zanje najbolje odločiti pred zaključnimi gradbenimi deli, čeprav je fasado mogoče namestiti tudi naknadno (na denimo že obstoječ objekt, deležen obnovitvenih del).

Kot idealno predpripravo strokovnjaki omenjajo prezračevalno fasado, kar je možno doseči na več načinov, priporočeno pred termoizolacijo ali zaključnim fasadnim slojem.

V kolikor je fasadna obloga že končana, se izkušeni monterji Guardi Slovenija poslužijo dodatne aluminijaste podkonstrukcijske rešitve, ki se pritrdi na samo fasado.