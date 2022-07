Uprava za zaščito in reševanje je s petkom razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih snovi, ki lahko povzročijo požar, je prepovedano tudi vsakršno kurjenje. Sicer bo še naprej vroče, toplotna obremenitev bo torej velika. In če na kaj ne smemo pozabiti, je to hidracija. Pijte veliko vode, izogibajte se soncu.