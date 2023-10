Nova analiza mulja: nevarne snovi odkrili v Prevaljah in Mežici

Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, je predstavila najnovejše analize mulja na poplavljenih območjih ter lokacije za odlaganje mulja. Pojasnila je, da gre za drugačno vrsto analize od tiste, ki so jo predstavili pred slabim mesecem dni. Takrat so analizirali pristnost nevarnih kovin, tokrat pa je govora o odpadnem mulju, ki ga je treba umakniti na ustrezna odlagališča.

Kot pravi, so analize sedmih reprezentativnih vzorcev pokazale, kateri odpadki so inertni, kateri nenevarni in kateri nevarni. Inertni odpadki so tisti, ki ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi in kemijsko ne reagirajo. Mednje torej štejemo vse tiste odpadke, ki jih je mogoče brez posebne obdelave uporabiti za zasipe, pri izdelavi cest, oz. jih je dovoljeno odložiti na komunalna odlagališča. Gre za razne žlindre, odpadke ob podiranju stavb, odpadni gradbeni material, izkopni material in tako naprej.

Glede uporabe tega materiala pri gradnji še čakajo odgovore iz direkcije za ceste, kjer bodo ocenili, če je material primeren tudi za gradnjo cest. Dokler ne bo jasno, če bi lahko nenevarne snovi uporabili za gradnjo, pa želijo ta material čim prej umakniti, da bi preprečili prašenje. Kot pojasnjuje, lahko uporabijo začasne deponije, kjer odpadke hranijo do treh let. Kot najbolj primerno lokacijo so izbrali Otiški vrh, saj je edina, kjer ni podzemnih voda ali drugih omejitev in so torej tla primerna za odlaganje takšnega materiala.

Nabralo se je tudi okoli 25.000 kubičnih metrov nevarnih odpadkov, ki so jih odkrili v Prevaljah in Mežici. Boltejeva je pojasnila, da so lastnosti nevarnih odpadkov strupenost, jedkost in rakotvornost in da te snovi vplivajo na zdravje ljudi, zato je treba z njimi posebej ravnati. "Edino urejeno odlagališče za nevarne odpadke je odlagališče Tab," je povedala in dodala, da doslej na to odlagališče ni pripeljal še noben tovornjak.

Še ena možnost ravnanja z nevarnimi odpadki bi bil sežig. Boltejeva je pojasnila, da je cena za sežig ene tone snovi okoli 600 evrov. "Tega materiala ne bi nihče rad imel. O tem se bomo še pogovorili in raziskali možnosti," je povedala. Ob tem je poudarila še, da so lokacije za odlagališča iskali v dolini, saj ne želijo, da bi se odpadke vozilo na druga območja po Sloveniji.