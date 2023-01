Kaj so pokazali nadzori nad prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah?

Inšpektorji so v nadzoru prodajalcev sadja in zelenjave na stojnicah odkrili več kršitev, zato potrošnike opozarjajo, naj živila kupujejo na organiziranih mestih, kjer organizator poskrbi za optimalne higienske pogoje ter vodi evidence prodajalcev, s čimer se zagotavlja pogoje za preverjanje sledljivosti.

V lanskem letu so pristojni organi vso sezono ponudbe sadja in zelenjave opravljali nadzore prodajalcev omenjenih izdelkov na stojnicah. V koordiniranih nadzorih in skupnih akcijah so sodelovali Finančna uprava RS (FURS), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Urad RS za meroslovje (MIRS), Tržni inšpektorat RS (TIRS), Inšpekcija RS za infrastrukturo (IRSI) in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR). Nadja Škrk iz UVHVVR je pojasnila, da so nadzore nad prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah izvajali vse leto. Nadzore so izvajali na stojnicah, lociranih na tržnicah, parkiriščih in ob cestah. Usmerjeni so bili v preverjanje sledljivosti, označenosti in kakovosti svežega sadja in zelenjave. Nadzore so izvajali od maja do decembra, glavnino pa so izvedli maja, julija in novembra, ko so na voljo domači pridelki. Inšpektorji so opravili 153 nadzorov pri 102 zavezancih. V 102 pregledih nepravilnosti niso zabeležili, bile pa so ugotovljene v 51 primerih, in sicer neustrezno označevanje v 33 primerih, pomanjkljivo higiensko stanje v 14 primerih, zavajanje glede porekla v osmih primerih, pomanjkljiva sledljivost v štirih primerih, neustrezna registracija v dveh primerih. Inšpektorji so izrekli 38 opozoril, dve ureditveni odločbi, izrekli so tudi 26 prekrškov – 13 opozoril, en opomin, osem plačilnih nalogov ter štiri odločbe o prekršku. Petim kršiteljem so inšpektorji izrekli globe v skupni vrednosti 57.000 evrov.

icon-expand Tržnica FOTO: Shutterstock

Inšpektorji Fursa so lani na stojnicah opravili več kot 250 nadzorov pri 113 različnih pravnih subjektih. Polovico vseh opravljenih nadzorov so izvedli le pri petih pravnih subjektih, samo pri eni pa so opravili kar 43 nadzorov na različnih lokacijah na stojnicah po vsej državi. Največ nadzorov so opravili po zakonu o davčnem potrjevanju računov in zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno. Največ kršitev so ugotovili pri izdaji računov, zaposlovanju na črno in nepravilnostih, povezanih z DDV. Lani so tako vodili 65 prekrškovnih postopkov, zoper zavezance in njihove odgovorne osebe so izrekli skupaj za 235.750 evrov glob. Dvema pravnima osebama so izrekli prepoved opravljanja dejavnosti, dokler ne odpravijo kršitve. Enemu od kršiteljev so inšpektorji že leta 2021 izrekli prepoved opravljanja dejavnosti, vendar je s svojo dejavnostjo nadaljeval tudi leta 2022 in ni upošteval prepovedne odločbe, čeprav ni odpravil nepravilnosti.

