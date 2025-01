Izjemno povečanje bolnih: prvič aktivirali načrt za množične nesreče

Na splošni nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana so v soboto zabeležili izjemno povečanje obiska bolnikov, zaradi česar so sploh prvič formalno aktivirali načrt za množične nesreče. V 24 urah so obravnavali 212 pacientov, kar je precej več kot običajno. Po besedah urgentnega zdravnika je bil, glede na njihovo zdravstveno stanje, prihod na urgenco nujen le za tretjino vseh obravnavanih bolnikov.

OGLAS

Več informacij o tem, kaj se je v soboto dogajalo na Splošni medicinski pomoči ZD Ljubljana, je podal urgentni zdravnik Miha Košir. Kot je povedal, je bil priliv pacientov včeraj popoldne precej večji kot običajno ob koncih tedna, dežurna ekipa pa ni bila zmožna obravnavati vseh pacientov v nekem normalnem času. Sploh prvič so v tej enoti formalno aktivirali načrt za množične nesreče. "Zato smo razmišljali, da se formalno to aktivira, da se javnost obvesti, da so izredne razmere in da če ne gre za nujno stanje, da počakajo," je pojasnil.

Zdravnik Miha Košir FOTO: POP TV icon-expand

Preko posebne aplikacije so zdravstvene delavce pozvali, naj jim priskočijo na pomoč. Dodatno je bila aktivirana še ena ekipa, ki je pomagala tudi čez noč. Do jutra so čakalno vrsto uspeli zmanjšati. Od 7. ure v soboto do 7. ure danes so obravnavali 212 pacientov. Po ocenah Koširja je bil prihod na urgenco nujen za okoli tretjino vseh sprejetih bolnikov, druga tretjina pa je bila takih, ki bi lahko počakali oz. s kakšnimi preprostimi ukrepi poskušali sami začeti z zdravljenjem. "Ljudje, ki so zjutraj zboleli s povišano telesno temperaturo in bolečino v žrelu pridejo na urgenco," je navedel primer. Takšni pacienti gredo nato ob sprejemu skozi triažo, ker so uvrščeni v nenujne primere, pa običajno čakajo dlje časa, zaradi česar so nezadovoljni. Trenutno je sicer največ respiratornih obolenj, med njimi prevladujejo gripa in prehladi. "Navaden prehlad za mlado osebo brez vročine ni nevarna zadeva," je dejal Košir.

ZD Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand

Vse paciente, ki niso nujni, v ZD Ljubljana prosijo, da po potrebi v naslednjem tednu obiščejo svojega izbranega osebnega zdravnika ali v primeru njegove odsotnosti nadomestne zdravnike. Ob tem opozarjajo, da je obisk splošne nujne medicinske pomoči zaradi stanja, ki ni nujno, samoplačniški.