Kaj so si za božič zaželeli Karolina, Matic in Urban?

Kaj so o dobrodelni Sloveniji povedali posebni gostje oddaje 24UR ZVEČER? Gostili smo mamo malega Urbana Špelo Miroševič , nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja in tudi "Deželaka junaka", ki se ne boji prav nobenega izziva, da pomaga otrokom.

Staršema male Karoline se je življenje čez noč obrnilo na glavo. "Dejali so nam, naj izkoristimo, kolikor časa še imamo. To so besede, ki so za vsakega starša nesprejemljive," je v preteklosti že poudaril Karolinin oče Borut Lavrič . Niso se vdali. Začeli so težko pot zbiranja dveh milijonov evrov. Danes jim s pomočjo Slovenk in Slovencev do končnega cilja manjka le še dobrih 80 tisočakov.

Zbrali so že dobrega pol milijona evrov, do cilja pa jim manjka še 1,6 milijona evrov. "Če ni nikakršne podpore, je lahko invalidski voziček že pri 10 letih. Potem gre le še navzdol; odpove funkcija rok, paraliza in zgodnejša smrt," našteje Matičeva mama Živa Krelj .

Slovenija je na pomoč priskočila tudi malemu Maticu , ki boleha za mišično distrofijo. Sedemletnik si je za božič zaželel, da bi dobil zdravilo. "In da bi lahko skakal in z očijem igral nogomet," pravi mali borec.

V prestolnici je sicer letos dišalo po dobrodelnosti. Pekli so štruklje za otroke in male bolnike na pediatrični kliniki. Miklavža so prehiteli vojaki in policisti, ki so za družine v stiski zbrali več kot 10 ton hrane in higienskih izdelkov, pakete pa nato poslali Anini zvezdici. Že več kot 10 let v Sloveniji poteka tudi projekt Božiček za en dan. V vseh teh letih so po Sloveniji razdelili že več kot 100.000 daril.

Skoraj 900 igrač pa so na jeseniški pediatrični oddelek prinesli tudi jeseniški hokejisti. "Vsi smo bili nekoč otroci. Vsi smo se najbrž znašli v taki situaciji. Vemo, kako je bilo, vemo, da to danes vsakemu otroku pomeni enako, kot je včasih nam," je povedal kapetan HDD Sij Acroni Jesenice Gašper Glavič.

Milošu omogočili zdravljenje v tujini, Kris že eno leto ne uporablja steznika

Da lahko Slovenke in Slovenci, ko je treba, stopimo skupaj, smo dokazali že pri malem Milošu, otroku z metuljevimi krili. V času praznikov je za svoje zdravljenje zbral kar 125.000 evrov, kar mu je omogočilo prepotrebno zdravljenje v tujini.

Spomnimo pa se lahko tudi malega Krisa, ko je Slovenija v rekordnih sedmih dneh zbrala kar 3,4 milijona evrov za zdravljenje v Ameriki. "Že eno leto ne uporablja steznika, naslednje leto pa bo stopil v prvi razred, česar se že zelo veseli," so novembra napisali njegovi starši.

Ob tem so se znova zahvalili, da so ljudje Krisu to omogočili. "Iz srca hvala!"