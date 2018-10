Kaj so vzroki za jesensko deževje?

Tudi v preteklosti je bilo vreme ob koncu oktobra pogosto nepredvidljivo in nevarno. Na današnji dan pred 54 leti so Slovenijo in Hrvaško prizadele katastrofalne poplave.

Ker se bosta v prihodnjih dneh v bližini naših krajev srečevali dve temperaturno zelo različni zračni masi, bodo nad nami pihali močni južni vetrovi in iznad še vedno toplega morja prinašali ogromne količine vlage. Toplo morje lahko v ozračje odda več vlage kot hladnejše, zato je visoka temperatura morja ključna za obilne padavine. Spomladi, ko je morje hladnejše, iz njega izhlapi manj vlage, zato je spomladanski jugozahodnik bolj suh od jesenskega. Posledično so obilnejše padavine spomladi manj verjetne kot jeseni.

Zaradi južnejše lege polarne fronte lahko hladen polarni zrak iznad severa Evrope doseže tudi zahodno Sredozemlje. To povzroči nastanek ciklona in padavin. Naši kraji ravno ob sredozemskih ciklonih prejmejo največje količine dežja.

Ko vlažen in topel zrak trči v prve hribe, se je prisiljen dvigniti. Ob tem se razpenja in ohladi, pride do utekočinjanja vodne pare in še dodatne krepitve padavin. Padavine so ponavadi še posebej intenzivne v jugovzhodnih Alpah, kjer južna pobočja skupaj s stekanjem zraka zaradi Dinarske pregrade povzročijo, da so padavine izjemno močne. V enem samem dnevu lahko pade krepko čez sto litrov dežja na kvadratni meter. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) slovenski enodnevni rekord znaša 363 litrov dežja na kvadratni meter, kolikor je padlo v Bovcu 14. novembra 1969.

Na drugi strani hriba je situacija ravno obratna. Zrak se spušča v dolino, segreva in suši. Temu vetru pravimo fen. Ravno zaradi jugozahodnika nastajajo velike razlike v vremenu. Medtem ko zahodno in osrednjo Slovenijo pošteno namaka, lahko na vzhodu države sije sonce. Podobno bo tudi v prihodnjih dneh.