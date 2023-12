'Volivci ne bi nikomur zaupali svojega glasu, raje bi iskali nekoga tretjega'

Hkrati je rezultat vzpodbuden za Janševo SDS. Rekorden rezultat v tem mandatu in skorajda zrcalna slika glede javne podpore v primerjavi z največjo strankarsko tekmico. A v opoziciji kljub temu ne morejo odpirati šampanjcev. "SDS ima, mislim, da v letu 2023 najvišji rezultat do sedaj. Po drugi strani pa ima NSi tudi enega najnižjih. Zdi se, da se je SDS sprijaznil, da se do konca tega mandata kaj veliko ne bo dalo narediti ob tem razmerju v DZ. In se mi zdi tokrat, v primerjavi s prejšnjimi mandati, sploh najbolj pasiven," pojasnjuje Haček.

Zadnje letošnje merjenje političnega utripa v državi, po trimesečnem padanju podpore, prinaša nekaj praznične tolažbe za predsednika vlade Roberta Goloba in politično razjasnitev za njegovo Gibanje Svoboda. "Dobro je, če se zahtevno leto dobro in uspešno zaključuje. Zadovoljen sem ,da so volivke in volivci prepoznali naš trud. Pri teku na dolge proge je lepo, če je tudi vmesni rezultat soliden," pravi vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic . Veseli december pa ob velikem številu neopredeljenih aktualni oblasti med vrsticami sporoča še nekaj.

Pri čemer se ponavlja že viden fenomen novega političnega obraza, ki po dobrem letu ali dveh med volivci začne naglo izgubljati podporo. "V obdobjih, ko bomo in reformiramo zahtevne družbene podsisteme, to ni vedno in vsak trenutek priljubljeno. Na dolgi rok pa za državljanke in državljanke nepogrešljivo in dragoceno," dodaja Sajovic. "Ta padec na nek način dojemamo kot toliko hujši. So pač padli s teh višin, ki jih gospod Šarec, gospa Bratušek, gospod Cerar niso dosegali in niti niso mogli toliko pasti. No, gospod Cerar morda deloma, ampak ostala dva pa niti ne," meni Haček.

Zelo opazen je tudi zdrs predsednice republike, ki se je Nataši Pirc Musar zgodil po predlogu za višjo plačo. "Še bolj pa me čudi, da je nekdo prišel med Logarja in Pirc Musarjevo. In da je to gospodarski minister Han. Velja pa za tistega ministra v vladi, ki je najbolj racionalen," zaključuje Haček. Za komentar smo prosili tudi predsednico, a so nam v njenem uradu odgovorili, da na slovesnosti ob dnevu samostojnosti to menda ni primerno.