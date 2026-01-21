Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?

Sobotna predvolilna konvencija neparlamentarne stranke Resnica, na kateri se je v ljubljanskem Monsu zbralo okoli 100 ljudi. "Fotografije govorijo same zase - kandidati, strokovni svet, podmladek in podporniki skupaj tvorimo močno ekipo," so po dogodku objavili na Facebooku.

Na skupinski fotografiji ob strankinih najprepoznavnejših obrazih pa sta tudi Elvis in Haris Aksalič. Gre za brata, dobro znana slovenskemu podzemlju, v Ljubljani naj bi ju po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah tudi večkrat videli s člani zloglasnega črnogorskega Škaljarskega klana.

Neuradno naj bi bila zaradi trgovine z drogo med letoma 2022 in 2023 tudi zaprta na Dobu. Sta tudi onadva del močne ekipe, kot je po dogodku zapisala stranka? "To niso naši kandidati in niso člani stranke. Zagotovo," pravi predsednik stranke Zoran Stevanović.

Predsednik Resnice zanika, da bi brata Aksalič v stranki imela kakšno vlogo. Četudi sta konvencijo poslušala, kot je razvidno, sta sedela med zadnjimi v vrstah, pa nista, še zatrjuje Stevanović, ne simpatizerja ali financerja stranke.

"Mi ne bi kot financerjev sprejeli nikogar, ne teh bratov ne drugih bratov, ker nam zadošča to, kar dobimo na regularen način od države. Mi še članarin od članov ne želimo pobirati," pojasnjuje Stevanović in dodaja, da bratov Aksalič ne pozna.