Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?

Sobotna predvolilna konvencija neparlamentarne stranke Resnica, na kateri se je v ljubljanskem Monsu zbralo okoli 100 ljudi. "Fotografije govorijo same zase - kandidati, strokovni svet, podmladek in podporniki skupaj tvorimo močno ekipo," so po dogodku objavili na Facebooku.
Na skupinski fotografiji ob strankinih najprepoznavnejših obrazih pa sta tudi Elvis in Haris Aksalič. Gre za brata, dobro znana slovenskemu podzemlju, v Ljubljani naj bi ju po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah tudi večkrat videli s člani zloglasnega črnogorskega Škaljarskega klana.
Neuradno naj bi bila zaradi trgovine z drogo med letoma 2022 in 2023 tudi zaprta na Dobu. Sta tudi onadva del močne ekipe, kot je po dogodku zapisala stranka? "To niso naši kandidati in niso člani stranke. Zagotovo," pravi predsednik stranke Zoran Stevanović.
Predsednik Resnice zanika, da bi brata Aksalič v stranki imela kakšno vlogo. Četudi sta konvencijo poslušala, kot je razvidno, sta sedela med zadnjimi v vrstah, pa nista, še zatrjuje Stevanović, ne simpatizerja ali financerja stranke.
"Mi ne bi kot financerjev sprejeli nikogar, ne teh bratov ne drugih bratov, ker nam zadošča to, kar dobimo na regularen način od države. Mi še članarin od članov ne želimo pobirati," pojasnjuje Stevanović in dodaja, da bratov Aksalič ne pozna.
In kaj sta potem na konvenciji, ki se je običajno udeležujejo le s stranko tako ali drugače povezane osebe, počela? "Mislim, da sta pomagala pri organizaciji dogodka, pa še to sem se pozanimal potem po vašem prvem klicu. Na raznih slikah so se tudi pojavile natakarice, tonski tehnik, kitarist, enkrat mislim, da celo sobarica," pravi Stevanović.
Da bi preverili, ali navedbe predsednika stranke držijo, smo želeli izvedeti, kdo je dogodek organiziral kot podizvajalec. A nam ne na izjavi ne kasneje, tega ni povedal. "Ne vem, ne vem, res ne vem. Verjetno gre tudi za določene poslovne poti, ki jih ni potrebno naznanjati. Naš PR je organiziral dogodek, seveda je bilo tudi nekaj podizvajalcev od hotela," še doda Stevanović.
V hotelu izjav o tem ne dajejo. Na več načinov smo danes poskušali stopiti tudi v kontakt z bratoma Aksalič, da bi preverili, ali sta z udeležbo na konvenciji javno podprla stranko Resnica ali pa sta bila tam le poslovno, a neuspešno, na naša poizvedovanja se nista odzivala.
Da vsakega potencialnega kandidata skrbno preverijo, pa ob tem zagotavlja Stevanović. "Zahtevamo za vsakega kandidata posebej potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni človek v kazenskem postopku, prav tako pa mora biti politično neoporečen."
Po zadnjih javnomnenjskih anketah bi sicer Resnica lahko vstopila v parlament in bila celo jeziček na tehtnici med levo in desno vlado.
