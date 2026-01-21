Naslovnica
Slovenija

Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?

Ljubljana, 21. 01. 2026 19.44 pred 1 uro 3 min branja 182

Avtor:
24UR
Brata Aksalič

Ali z neparlamentarno stranko Resnica simpatizirajo posamezniki iz kriminalnega podzemlja, ki jih povezujejo celo z zloglasnim Škaljarskim klanom? Predvolilne konvencije, na kateri so predstavili ključne programske točke, sta se namreč, kot razkrivamo, udeležila tudi v kriminalnih krogih dobro poznana brata Aksalič. Sta del ekipe, na katero stavi Zoran Stevanović?

Sobotna predvolilna konvencija neparlamentarne stranke Resnica, na kateri se je v ljubljanskem Monsu zbralo okoli 100 ljudi. "Fotografije govorijo same zase - kandidati, strokovni svet, podmladek in podporniki skupaj tvorimo močno ekipo," so po dogodku objavili na Facebooku.

Na skupinski fotografiji ob strankinih najprepoznavnejših obrazih pa sta tudi Elvis in Haris Aksalič. Gre za brata, dobro znana slovenskemu podzemlju, v Ljubljani naj bi ju po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah tudi večkrat videli s člani zloglasnega črnogorskega Škaljarskega klana.

Neuradno naj bi bila zaradi trgovine z drogo med letoma 2022 in 2023 tudi zaprta na Dobu. Sta tudi onadva del močne ekipe, kot je po dogodku zapisala stranka? "To niso naši kandidati in niso člani stranke. Zagotovo," pravi predsednik stranke Zoran Stevanović.

Predsednik Resnice zanika, da bi brata Aksalič v stranki imela kakšno vlogo. Četudi sta konvencijo poslušala, kot je razvidno, sta sedela med zadnjimi v vrstah, pa nista, še zatrjuje Stevanović, ne simpatizerja ali financerja stranke.

"Mi ne bi kot financerjev sprejeli nikogar, ne teh bratov ne drugih bratov, ker nam zadošča to, kar dobimo na regularen način od države. Mi še članarin od članov ne želimo pobirati," pojasnjuje Stevanović in dodaja, da bratov Aksalič ne pozna.

Zoran Stevanović iz stranke Resni.ca
Zoran Stevanović iz stranke Resni.ca
FOTO: Aljoša Kravanja

In kaj sta potem na konvenciji, ki se je običajno udeležujejo le s stranko tako ali drugače povezane osebe, počela? "Mislim, da sta pomagala pri organizaciji dogodka, pa še to sem se pozanimal potem po vašem prvem klicu. Na raznih slikah so se tudi pojavile natakarice, tonski tehnik, kitarist, enkrat mislim, da celo sobarica," pravi Stevanović.

Da bi preverili, ali navedbe predsednika stranke držijo, smo želeli izvedeti, kdo je dogodek organiziral kot podizvajalec. A nam ne na izjavi ne kasneje, tega ni povedal. "Ne vem, ne vem, res ne vem. Verjetno gre tudi za določene poslovne poti, ki jih ni potrebno naznanjati. Naš PR je organiziral dogodek, seveda je bilo tudi nekaj podizvajalcev od hotela," še doda Stevanović.

V hotelu izjav o tem ne dajejo. Na več načinov smo danes poskušali stopiti tudi v kontakt z bratoma Aksalič, da bi preverili, ali sta z udeležbo na konvenciji javno podprla stranko Resnica ali pa sta bila tam le poslovno, a neuspešno, na naša poizvedovanja se nista odzivala.

Da vsakega potencialnega kandidata skrbno preverijo, pa ob tem zagotavlja Stevanović. "Zahtevamo za vsakega kandidata posebej potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni človek v kazenskem postopku, prav tako pa mora biti politično neoporečen."

Po zadnjih javnomnenjskih anketah bi sicer Resnica lahko vstopila v parlament in bila celo jeziček na tehtnici med levo in desno vlado.

resnica zoran stevanović brata aksalič

KOMENTARJI182

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deltex
21. 01. 2026 21.22
Stevanovič ni pozabil, kako sta ga Hojs in Janša zaplinila med protesti leta 2021...pa pol Ljubljane zraven. Tudi ljudje niso...
Odgovori
+1
1 0
gannnnng
21. 01. 2026 21.22
ja ja pocasi se bo odkrilo gdo je zoran ki se ima za tako pravicnega , sama mafija, z zoranom na čelu
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.23
A res jansa, jankovic, golob pa se nismo vidli s kom se druzijo ane!
Odgovori
0 0
Smartička
21. 01. 2026 21.21
Kdo bo tega čifota volil?
Odgovori
+1
2 1
Con-vid 1984
21. 01. 2026 21.21
Če upoštevamo dejstvo, da je vseh 90 v skretamentu pod isto židovsko globalistično kontrolo......koga boste volili?
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.21
Resnico
Odgovori
+0
1 1
Puško v koruzo
21. 01. 2026 21.21
Kriminalci želijo na oblast. Ljudje pazite kaj volite.
Odgovori
+3
3 0
gebo 1
21. 01. 2026 21.20
Stevotu bo spet del lahkovernih Slovencev nasedel. Žalostno.
Odgovori
+3
4 1
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.21
Ali pa vecina ovc kateri nasedate ze 30 let! Stevanovic se ni imel moznosti, ce ne bo nic naredil bo odletel!!! Ovce pa spet izbirare med kriminalci ki so dokazano ze kradli. Katera logika izbirate boljsega med slabsimi!!!
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.20
Levi in desni se bolijo Resnice, to je dejstvo. Ce se je nebi bali nebi vsak dan iskali LAZNIH afer v njemu. Do volitev boste visli Prebilica vsak dan na tv radiu in jumbotih… Resni.ca!!!
Odgovori
+1
4 3
Con-vid 1984
21. 01. 2026 21.23
Namesto, da bi ga ignorirali kot zadnjih 5 let se vsi levo-desni kar naenkrat obremenjujejo z njim.....ne me smejat. V bistvu mu s tem nehote delajo veliko uslugo.
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
21. 01. 2026 21.19
Števanović - prijateljuje iz jankovićem - med covidom propagiral svojo stranko, delal nered, zapiral ceste - baje ima tudi veze iz lićino - brcnjen iz policije - mladoletnicam dal kiblo za furat... Pa kakšen moraš bit, da te en tak log nategne da bi šel zanga volit mislim halo folk??
Odgovori
+2
4 2
optimist11
21. 01. 2026 21.18
Požar je dobro obveščen in je navedel par cvetk iz njegove policijske kariere. Za mene je on drugi Jelinčič oz. še slabši.
Odgovori
+0
1 1
Bme
21. 01. 2026 21.18
In naj kandidat brez mafije za sabo prvi vrže kamen.. Bruhanje tale naša dežela ..
Odgovori
+0
1 1
Drugorazredni Turk
21. 01. 2026 21.18
Slovenija ne bi mogla bit bolj popolna z Arsenović v MB, Janković v LJ in Stevanovič kot PV.
Odgovori
+2
2 0
Drugorazredni Turk
21. 01. 2026 21.18
Se opravičujem. Stevanović.
Odgovori
0 0
Bme
21. 01. 2026 21.17
Če bi spremljali, bi vedeli da je bil linč Resnice na prodanih TV hišah že naričen od princa teme in napovedan.
Odgovori
+0
3 3
Perivnik
21. 01. 2026 21.17
Stevanović do sedaj ni uspel obdržati niti ene službe, še v socializmu ne, ko je bilo menda "zelo težko" izgubiti službo. Zlepa te menda niso mogli odpustiti.
Odgovori
+0
2 2
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.15
Kaj pa ce jih je kdo nastavil tam, pa sploh nista bila povabljena? Ali pa ne?
Odgovori
-1
2 3
Drugorazredni Turk
21. 01. 2026 21.17
Dejstvo je da sta bila tam. Ti pa dokazi
Odgovori
+2
3 1
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.18
Zakaj naj dokazujem? ne razumem. Mislim si svoje, ker toliko in vsak dan bolj tolcejo po njemu, sigurni levi in desni riti tiscijo skupaj.
Odgovori
-1
1 2
Bolfenk2
21. 01. 2026 21.12
Panika v Murgljah. Resnica raste, levičarske stranke pa v prostem pasu. Stevo ni prišel Golobu na kosilo in sedaj panika kako bodo sestavili levičarsko vlado. Zato sedaj vsi levičarski medijski topovi na Resnico.
Odgovori
-2
3 5
deltex
21. 01. 2026 21.15
Edina stranka s katero Resnica ne bo šla v koalicijo je SDS. Temu so se pisno zavezali...zakak, pa sam pogruntaj..
Odgovori
-1
2 3
Perivnik
21. 01. 2026 21.18
Sem že. Zato, ker je JJ Stevanovića že prokužio, a ne?
Odgovori
+1
1 0
Nika iz Davosa.
21. 01. 2026 21.11
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in gospoda Stevanoviča .
Odgovori
-2
2 4
PridiNaVIDMAX
21. 01. 2026 21.09
Evo kaj sem vam rekel? Sami lopovi teli ićkoti. Smilijo se mi razne 🐑, ki mislijo da bo tale kriminalec nek kao rešitelj. Pajade. Ste še niste nič naučili kako to gre v Sloveniji? NOV OBRAZ, NOVO RAZOČARANJE!
Odgovori
+7
10 3
Jack Herer
21. 01. 2026 21.10
Točno tako
Odgovori
+8
8 0
EU Dig. Cenzura
21. 01. 2026 21.15
Kako pa ves, kaj oa ce sta nastavljena bila s strani levih in desnih!?!?
Odgovori
-1
2 3
Andrej Lon?ar3
21. 01. 2026 21.08
Balkanska mafija ,ne pa stranka...
Odgovori
+14
14 0
ThorStorm666
21. 01. 2026 21.07
Kakšna resnica, kot kaže bi se mogla ta stranka imenovat neresnica. Isto, kot stranka svoboda, izvaja levičarski fašizem nad drugače mislečimi
Odgovori
+10
11 1
bad-grandpa
21. 01. 2026 21.07
evo se je Stevo pokazal. Samo govoričenje in nakladanje ne bo naredilo nič koristnega. Pravi lump
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
