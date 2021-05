Kaj storimo, če v naravi najdemo ptičjega mladiča?

Ko ptičji mladiči zapustijo gnezdo, sprva še ne zmorejo leteti. To je razlog, da jih ljudje nemalokrat opazimo, kako skakljajo po tleh in dobimo napačen vtis, da so izgubili mamo, so ubogi, nebogljeni. A v večini primerov to ne drži. Zato je najbolje, da mladiča pustimo tam, kjer smo ga našli.

icon-expand Na fotografiji je mladič cararja. Če prepustimo skrb za mladiča njegovim staršem, ima mladič kljub nevarnostim, ki nanj prežijo v naravi, veliko več možnosti za dolgoročno preživetje in normalen razvoj, kot če bi zanj skrbeli v ujetništvu. FOTO: Eva Žun

V zadnjih dveh tednih se ornitologi v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) soočajo s telefonskimi klici ljudi, ki jih sprašujejo, kaj lahko storijo, ko na domačem vrtu ali v naravi najdejo ptičjega mladiča. Iz DOOPS so pojasnili, da je to naravni prizor, saj za številne ptice ravno zdaj prihaja čas, ko bodo prvi mladiči zapustili gnezda, vendar še niso sposobni leteti. Dokler se jim dokončno ne razvijejo letalna peresa, se za nekaj dni preselijo na tla. Starši jim medtem še nekaj časa prinašajo hrano in jih s klici opozarjajo na nevarnost. "Najdeni mladiči se tako zdijo nebogljeni, zapuščeni in potrebni pomoči. A največkrat ni tako, saj so njihovi starši v bližini in čakajo, da se umaknemo. Le tedaj bodo lahko naprej skrbeli za svoje mladiče,"so pojasnili v DOOPS.

icon-expand Na fotografiji mladič lesne sove. Mladiči sov zapustijo gnezdo, še preden znajo leteti, zato je najbolje, da jih pustimo na mestu, kjer smo jih našli. FOTO: Tjaša Zagoršek

'Najdenega mladiča pustimo tam, kjer je' Ljudem se mladički zasmilijo, zato jim želijo pomagati. Vzamejo jih domov ali pa jih odnesejo v zavetišče. A ornitologi iz DOOPS opozarjajo, da s tem naredijo več škode kot koristi: "Mladičem v ujetništvu nikoli ne moremo nuditi optimalne oskrbe, kakršne so deležni od svojih staršev."

icon-expand Mladič lesne sove. FOTO: Tjaša Zagoršek

Zato v DOOPS svetujejo, da najdenega mladiča pustimo tam, kjer je, in se čim prej umaknemo. Če ga ogrožajo plenilci, na primer mačke, ga postavimo na varnejše mesto: grm, drevo, živo mejo, balkon, okensko polico ... "Pomembno je, da je to mesto v bližini in dostopno staršem, ki skrbijo za mladiča,"so poudarili.

Nekatere vrste ptic zapustijo gnezdo prej, kar je njihova prednost. Gnezda namreč niso varna, prijetna bivališča, kar si napačno predstavlja mnogo ljudi. Plenilci jih enostavno najdejo, saj so mladiči v njih glasni. Poleg tega pa so lahko tudi vir parazitarnih okužb za ptice. "Starši zato mladiče pridno hranijo od jutra do večera, da čim prej odrastejo in zapustijo gnezdo. Ko iz njega odletijo, se razkropijo naokoli, starši pa jih lahko vodijo vsak dan na drugo prenočišče, s čimer povečujejo verjetnost njihovega preživetja,"so pojasnili strokovnjaki za ptice iz DOOPS in še dodali, da tudi če plenilec najde enega mladiča, ob tem ne pokonča vseh ostalih, kot bi se zgodilo, če bi našel polno gnezdo.