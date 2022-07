Kaj storimo ob ugrizu kače?

Ob trenutnih visokih temperaturah, je zelo verjetno, da se boste srečali s kačo. Pri naših južnih sosedih denimo že dalj časa opozarjajo, da je letos kač na Hrvaškem res ogromno. Posledično je od začetka leta do zdaj zdravniško pomoč zaradi ugriza kače poiskalo 17 ljudi, v Sloveniji povprečne beležijo 10 primerov na leto. Na Hrvaškem imajo težave tudi s pomanjkanjem protistrupa, zlasti na otokih in v zaledju države protistrupa ni. Kako je z zalogami protistrupa pri nas in kaj zdravstvena stroka priporoča, da storimo ob ugrizu kače?