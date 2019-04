Obvestilo o prometnem prekršku v tujini mora biti prevedeno

Zgornje obvestilo o prekršku je pred nekaj dnevi romalo v Avstrijo. Na štajerski avtocesti, kjer je bila omejitev 100 kilometrov na uro (km/h), je voznik vozil 154 km/h in dobil 250 evrov kazni. Ker je šlo za vozilo avstrijske registracije, so slovenski policisti poslali obvestilo v nemščini. K temu jih namreč zavezuje evropska direktiva.

"Sistem ve na podlagi registrske številke, v katerem jeziku je treba takšno obvestilo formirati," pojasnjuje Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije, GPU.

Tudi v drugih evropskih državah imajo enak sistem, a kako to, da se potem v slovenskih nabiralnikih znajdejo podobna obvestila v tujih jezikih?

"Name se je obrnilo več državljanov Republike Slovenije, ki imajo registrirano vozilo v Sloveniji in so storili prekršek v Italiji ali Avstriji, obvestilo o prekršku, pa so dobili – tako so mi zagotovili – le v italijanskem in nemškem jeziku," razlaga evropska poslanka Patricija Šulin.

V takšnem primeru lahko podate uradno prijavo na Evropsko komisijo, a več kot potrditve, da to ni bilo v skladu z evropsko zakonodajo, in ponovnega obvestila v slovenščini najbrž ne boste dobili, kazni pa ne boste ušli. Še posebno če gre za visoke zneske. Zato pazljivo. Za divjo vožnjo v Avstriji lahko plačate celo 2180 evrov. Če je globa manj kot 70 evrov, kazenskih sankcij in s tem terjatev načelno ni. Vas pa grehi čez mejo spremljajo kar nekaj časa.

Kaj pa če vas ustavijo policisti in se z vami ne pogovarjajo v vam domačem jeziku? Vaša pravica je, da vas nagovorijo v jeziku, ki ga razumete. "Če se nikakor ne moremo sporazumeti, v tem primeru policija uporabi prevajalce, ti so pravzaprav nekakšna stalna podpora," še pravi Vehovec.

Slovenski policisti so lani v države Evropske unije razposlali več kot 5000 kazni za prehitro vožnjo. Pritožb pa dobili zelo malo. Vse več voznikov se namreč zaveda, da jih lahko na koncu pritožbe stanejo več kot prvotna globa.