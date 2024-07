Kaj storiti, če predpisanega zdravila v lekarni ni na zalogi?

Se vam je že zgodilo, da vam je zdravnik predpisal zdravilo, ki ga v lekarni niste mogli dobiti? Ali pa da zdravila za otroka ni mogoče dobiti nikjer v državi? Takšni primeri na žalost niso redki in s takimi za bolnike stresnimi situacijami se v zadnjih letih soočajo številne lekarne ne le v Sloveniji pač pa po celotni Evropski uniji. Razlogi pa: od zastojev v proizvodnji do težav z javnimi naročili. In kaj pacientu, ki v lekarni ne dobi predpisanega zdravila, sploh preostane?