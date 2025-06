Kaj storiti, če vas napadejo vrane?

Kot so zapisali na Lovski zvezi Slovenije, v primeru napadov vran ne morejo ukrepati, saj te običajno napadejo v naseljih, torej na nelovnih površinah.

Če se napadi ponavljajo, lovci občanom svetujejo, naj pokličejo Policijo, čeprav sistematične rešitve ni.

Kot poudarjajo, je večina napadov vran lažnih, takrat živali le spreletijo nad glavo."Praviloma vrane to počno v bližini gnezda in želijo zaščititi svoje mladiče. Zares napadejo le izjemoma. Kar lahko storimo je, da se čim bolj izogibamo lokacijam, kjer so vrane že bile agresivne oziroma neposredne bližine gnezd," so zapisali.