Kaj storiti, da bo položnica za elektriko čim nižja?

Po zadnjih podatkih SURS iz leta 2023 so bili najpogostejši vir ogrevanja drva, pogosto smo se greli še z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom in pa obnovljivimi viri energije. Nekoliko manj pogosti so bili leseni peleti, briketi in pa sekanci in električna energija.
Načini ogrevanja se pri nas razlikujejo glede na regijo, dostopnost energentov in tipe stavb.
"Pri ogrevanju stanovanjskih objektov imajo sicer vse večjo vlogo toplotne črpalke v zadnjih letih, v mestih pa tudi daljinsko ogrevanje," je pojasnila Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije.
Delež gospodinjstev, ki se je ogreval s kurilnim oljem pa se v zandjih letih precej znižuje.
"Celostno gledano pa se slovenska gospodinjstva pretežno ogrevajo z lesno biomaso, to so peči na drva in pa pelete, redkeje se ogrevajo s sekanci," je dejala.
Letos maja smo največ odšteli za lesene pelete in sicer okrog 326 evrov na tono, podobno ceno so imeli briketi, 100 evrov manj smo morali odšteti za drva, najmanj pa so nas od teh stali sekanci, okrog 94 evrov na tono.
Za kilovatno uro zemeljskega plina je bilo v drugem četrtletju letošnjega leta treba odšteti 0,078 evra na kilovatno uro, kilovatna ura električne enekrgije pa nas je stala 0,196 evra.
In kaj se potem najbolj splača? Primčeva odgovarja, da moramo biti tu pozorni na tri dejavnike, in sicer strošek, ki vključuje ceno energenta, delovanja kurilne naprave in podobno, pa tudi tip stavbe in okoljski vpliv.
"Na splošno bi lahko rekli, da za nekoga, ki živi na podeželju je seveda najugodnejša izbira domač les oz drva iz domačega gozda," je rekla Primčeva.
A je pomembno, da se lesna biomasa kuri ustrezno suha, v sodobnih pečeh z dobrim izkoristkom, ki čim manj onesnažuje okolje.
"Za nove hiše so ugodne toplotne črpalke, to vlejajo za najboljšo dolgoročno naložbo," je povedala.
V mestu pa daljinsko ogrevanje. A ne zgolj način ogrevanja, pomembno je, da so naša bivališča še ustrezno izolirana, prezračena, sistemi pa vzdrževani.
"Prilagodimo temperaturo ponoči in pa ko nas ni doma - znižamo temperaturo za 2 do 3 stopinje," je še rekla.
Kar pomeni tudi, da nam sredi zime ni treba po stanovanju hoditi v kratkih rokavih, ceneje pa je tudi, če drv in peletov ne kupujemo tik pred zdajci.
