Svetli način
Slovenija

Kaj storiti, da bo položnica za elektriko čim nižja?

15. 09. 2025

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Lara Miklavčič
Komentarji
69

Kako torej poskrbeti, da stroški za elektriko nanesejo čim manj in kakšne so sploh cene energentov? Na Zvezi potrošnikov Slovenije ugotavljajo, da so se nihanja cen nekoliko umirila, kar pomeni, da lahko kurilno sezono načrtujemo nekoliko lažje.

Po zadnjih podatkih SURS iz leta 2023 so bili najpogostejši vir ogrevanja drva, pogosto smo se greli še z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom in pa obnovljivimi viri energije. Nekoliko manj pogosti so bili leseni peleti, briketi in pa sekanci in električna energija.

Načini ogrevanja se pri nas razlikujejo glede na regijo, dostopnost energentov in tipe stavb.

"Pri ogrevanju stanovanjskih objektov imajo sicer vse večjo vlogo toplotne črpalke v zadnjih letih, v mestih pa tudi daljinsko ogrevanje," je pojasnila Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Delež gospodinjstev, ki se je ogreval s kurilnim oljem pa se v zandjih letih precej znižuje.

"Celostno gledano pa se slovenska gospodinjstva pretežno ogrevajo z lesno biomaso, to so peči na drva in pa pelete, redkeje se ogrevajo s sekanci," je dejala.

Ogrevanje v Ljubljani
Ogrevanje v Ljubljani FOTO: Bobo

Letos maja smo največ odšteli za lesene pelete in sicer okrog 326 evrov na tono, podobno ceno so imeli briketi, 100 evrov manj smo morali odšteti za drva, najmanj pa so nas od teh stali sekanci, okrog 94 evrov na tono.

Za kilovatno uro zemeljskega plina je bilo v drugem četrtletju letošnjega leta treba odšteti 0,078 evra na kilovatno uro, kilovatna ura električne enekrgije pa nas je stala 0,196 evra.

In kaj se potem najbolj splača? Primčeva odgovarja, da moramo biti tu pozorni na tri dejavnike, in sicer strošek, ki vključuje ceno energenta, delovanja kurilne naprave in podobno, pa tudi tip stavbe in okoljski vpliv.

"Na splošno bi lahko rekli, da za nekoga, ki živi na podeželju je seveda najugodnejša izbira domač les oz drva iz domačega gozda," je rekla Primčeva.

A je pomembno, da se lesna biomasa kuri ustrezno suha, v sodobnih pečeh z dobrim izkoristkom, ki čim manj onesnažuje okolje.

"Za nove hiše so ugodne toplotne črpalke, to vlejajo za najboljšo dolgoročno naložbo," je povedala.

V mestu pa daljinsko ogrevanje. A ne zgolj način ogrevanja, pomembno je, da so naša bivališča še ustrezno izolirana, prezračena, sistemi pa vzdrževani.

"Prilagodimo temperaturo ponoči in pa ko nas ni doma - znižamo temperaturo za 2 do 3 stopinje," je še rekla.

Kar pomeni tudi, da nam sredi zime ni treba po stanovanju hoditi v kratkih rokavih, ceneje pa je tudi, če drv in peletov ne kupujemo tik pred zdajci.

PomisliNaSonce
15. 09. 2025 20.05
-1
Čudn da še niste pogruntal, kaj res deluje. Glih kontra, v kar vas sistemčki pelejo :)
ODGOVORI
0 1
boslo
15. 09. 2025 20.07
+0
Drži, mi se grejemo z zmrzovalno skrinjo. Ko nas zebe jo odpremo za par ur
ODGOVORI
1 1
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 20.10
Ja v zadekaneh zabitih v folijo zavitih gajbah ziher ne boste prišli do sonca :)
ODGOVORI
0 0
deny-p
15. 09. 2025 20.04
+2
Nas že pripravljajo, da bo visoka položnica, da ne bomo v škou....
ODGOVORI
2 0
Stojadina-sportiva
15. 09. 2025 20.00
+1
Šparajte tlačani, da bo več za fevdalce.
ODGOVORI
1 0
3320.
15. 09. 2025 20.00
+0
Položnice najlažje znižaš da izvoliš drugo vlado.
ODGOVORI
2 2
SDS_je_poden
15. 09. 2025 20.03
-1
Ja? Bo Jufka v kanglicah vozil poceni plin iz Rusije?
ODGOVORI
0 1
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 19.57
-3
Od jutra do 12 - 13 komplet prelutavat...pol pa zahajcat če je treba. Ko začne kazat po 15 stopinj, drva...prej pa mal prigreješ na elektriko da vlago pokuriš. Minimalno, temperiraš proti ta hudi zimi. Pol.pa oboje, po luftanju komplet bajte seveda. Dopoldne pa nujno tlak prvo uravnat, dokler se sonce ne pokaže se ne kuri. Pol pa pline in toploto za njim poslat proti popoldnevu. Ponoči po 22h pa preluftavat do jutra obvezno na zahodu. Zjutrej se lahko kak kamin malo zalaufa za luštno, pol pa vse komplet prelutat. In gremo na novo, če je treba. Ko uravnaš notranji tlak z zunanjim, vidiš če je treba in kolk je treba. Prej je oa blažev žegen, ker ti tlak vse popapa...če kar tiščiš v nabito atmosfero. Mene poslušte, sem po novem minister ki vse ve in vse zna. Minister sonce v Albaniji :)
ODGOVORI
0 3
boslo
15. 09. 2025 20.00
+2
Mi luftamo samo ob nevihtah, te ubogamo
ODGOVORI
2 0
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 20.02
Ja počas morste nadgradit. Lufta se vsak dan in vsako noč :)
ODGOVORI
0 0
boslo
15. 09. 2025 20.04
+1
Najbolje, da zvečer odpremo vse na strežaj in gremo spat
ODGOVORI
1 0
boslo
15. 09. 2025 20.04
Ni vrag, da se ne zlufta do jutra
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 20.09
Ponoč samo na zahodu, sj sm napisou, pripreš obvezno eno okno čimbolj spodaj...al pa kr odpreš če ta spiš zdej ni še premrzlo. Najboljš da pa imaš za kako mrežo kovano okno, ali kar vrata zaščitena...in imaš varno razprto, če nimaš gliho graje okrog bajte in psa.
ODGOVORI
0 0
Bananistanec
15. 09. 2025 20.10
Nekaterim ni treba odpirat oken za prepih
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
15. 09. 2025 19.57
+4
Kaj narediti mhm, odstavit goloba pa bo vse nižje!
ODGOVORI
4 0
Ledeni čaj
15. 09. 2025 19.48
+1
Na volitvah obkrožiti kaj drugega kot levičarje?
ODGOVORI
4 3
bandit1
15. 09. 2025 19.52
-2
Prodajalca orožja, bo najbolje. Večnega nakladača.
ODGOVORI
1 3
galeon
15. 09. 2025 19.47
+5
Sem se nasmejal do solz, ko sem slišal intervjuvano žensko reči, da se ogreva na sončno elektrarno. Pojma nima kaj govori.
ODGOVORI
6 1
bandit1
15. 09. 2025 19.53
-1
Ja kaj je narobe? dildo na sončno energijo.
ODGOVORI
1 2
galeon
15. 09. 2025 20.00
+1
Bandit razloži mi, kateri ogrevalni sistem je sončna elektrarna. Pa pasi, da ne napišeš bedarije kot si jo že.
ODGOVORI
1 0
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 19.47
-5
Čimveč luftat komplet bajto razpret pa čimnanj gret :)
ODGOVORI
1 6
SDS_je_poden
15. 09. 2025 19.48
+0
Tako ja, sonči, ko je zunaj največ trdih delcev v zraku, je treba zračit. Najraje zjutraj in popoldne, okoli 15h dalje. Je najbolj zdravo, pa to....
ODGOVORI
3 3
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 19.51
-4
Vse se da preluftat.... kako dvomiš v mene, jest to že od marca 2023 počnem in imamo rekordno osončenost. Deluje :)
ODGOVORI
1 5
SDS_je_poden
15. 09. 2025 19.52
+2
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 1
boslo
15. 09. 2025 20.01
Osončen si res, to verjamem
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 20.04
-1
Lej tko je, naj se vidi kdo je šef. Je pa težko priznat, da vas je en sonce tko naokrog prinesu :)
ODGOVORI
0 1
boslo
15. 09. 2025 20.08
Priznam
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
15. 09. 2025 19.45
+4
Izključis elektriko in začneš živeti kot Kremenčkovi
ODGOVORI
4 0
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.38
-1
sds je poden, sankcije proti Rusiji in plinom deluje!Samo še Avstrija uvaža 80 % plina za svoje potrebe iz Rusije!
ODGOVORI
4 5
SDS_je_poden
15. 09. 2025 19.40
-2
Jest bi EU sunil nekam. Kregamo se z roko, ki nas hrani z energijo. Bolano.
ODGOVORI
3 5
DIKLOVE
15. 09. 2025 19.42
+3
Svojemu Golobu se zahvali
ODGOVORI
6 3
SDS_je_poden
15. 09. 2025 19.44
-3
DIKLOVE kaj ima pa Golob s tem?
ODGOVORI
2 5
bandit1
15. 09. 2025 19.37
+2
Umazan zrak so ustvarili naši odločevalci. Drva se kupi pri kmetu in ni DDV ki si ga odločevalci želijo.
ODGOVORI
3 1
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 19.48
-1
Kakšn umazan, imamo statistiko najstarejših med najboljšimi :)
ODGOVORI
0 1
bandit1
15. 09. 2025 19.54
V LJ ga pa res imajo.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
15. 09. 2025 20.07
Bamdit umazan zrak imate tudi na podeželju, ne mislit, da dihate kaj boljšega.
ODGOVORI
0 0
Pujček
15. 09. 2025 19.37
+3
Nemci dajo vsako leto 300 eur dodatka za draginjo.
ODGOVORI
3 0
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.40
+4
koliko pa za Ukrajino in Kokainca?
ODGOVORI
5 1
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.36
+4
vsak ima svoj izračun, kakor balkanc!
ODGOVORI
5 1
TOP MOJSTER
15. 09. 2025 19.35
+3
Sosed prisega na peč ferotherm letnik 2000 in na staro pohištvo, ter ves lesni gradbeni material, ki ga nabere čez leto,... pravi ,da je po njegovih izračunih to bolj ekonomično, kot izračuni, ki jih prodajajo po televiziji....
ODGOVORI
5 2
PomisliNaSonce
15. 09. 2025 19.49
-1
Moja tašča ima peč zaradi kurjenja embalaže za v kanto komplet prevlečeno z smolo...pravi da ne ve zakaj :)
ODGOVORI
0 1
bandit1
15. 09. 2025 19.33
+3
Ne rabiš elektrike kot v kameni dobi in naj propadejo.
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
15. 09. 2025 19.30
+0
Večina kuri drva, potem se pa čudimo, kako to, da imamo tako umazan zrak. 🤦
ODGOVORI
5 5
Tami69
15. 09. 2025 19.54
-1
s čim se pa ti greješ socialkar?
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
15. 09. 2025 20.01
Z foušijo desnul. Je še prevroče.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
15. 09. 2025 20.02
Predvsem pa nikoli ne zmanjka.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
15. 09. 2025 19.26
-12
Storiti moramo to ,da zopet damo svoj glas Robiju in Tini.
ODGOVORI
1 13
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.24
+9
Prihaja jesen in zima, elektro podjetja se mastijo!
ODGOVORI
10 1
HolopjeHitler
15. 09. 2025 19.30
+5
Hmmmm od kod Pernatemu fire rju vsi milijoni? Tinca je pa tudi vedno padala zgolj pod milijarderji. Snežič jo je najbolj znucal.
ODGOVORI
6 1
JOSEPH HAYDN
15. 09. 2025 19.19
+8
Ne volit goloba 😂
ODGOVORI
11 3
Slavko BabIč
15. 09. 2025 19.24
+4
pa tud čelavega ne!
ODGOVORI
7 3
