Kaj storiti, da bo položnica za elektriko čim nižja?

Po zadnjih podatkih SURS iz leta 2023 so bili najpogostejši vir ogrevanja drva, pogosto smo se greli še z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom in pa obnovljivimi viri energije. Nekoliko manj pogosti so bili leseni peleti, briketi in pa sekanci in električna energija.

Načini ogrevanja se pri nas razlikujejo glede na regijo, dostopnost energentov in tipe stavb.

"Pri ogrevanju stanovanjskih objektov imajo sicer vse večjo vlogo toplotne črpalke v zadnjih letih, v mestih pa tudi daljinsko ogrevanje," je pojasnila Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Delež gospodinjstev, ki se je ogreval s kurilnim oljem pa se v zandjih letih precej znižuje.

"Celostno gledano pa se slovenska gospodinjstva pretežno ogrevajo z lesno biomaso, to so peči na drva in pa pelete, redkeje se ogrevajo s sekanci," je dejala.