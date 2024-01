Kaj umetna inteligenca napoveduje za Slovenijo v 2024?

Umetna inteligenca je čaščena in hvaljena, hkrati zbuja ogromno strahov, klice k previdnosti, nadzoru in omejevanju, ker naj bi tako zelo oblikovala in vplivala na naša življenja. Kaj pa, če si predstavljamo, da so in bodo v resnici še vedno pomembne čisto druge stvari, kot so glasba, upor in verzi, ki te zadenejo v dušo?

"Če beremo med vrsticami, pridemo do spoznanja, da je bil pank v prvi vrsti lumenproletarsko gibanje, torej gibanje brez jasne razredne identitete, ki je bilo uperjeno proti splošni ideji establišmenta in elitizma, tudi elitizma, ki ga je gojil proletariat." ( Munis Sinanović ob romanu Balkonci Esada Babačiča )

Pank je bil upor proti sivini, apatiji in dolgčasu (pa simfo rocku). Hitro je postal še veliko več. Postal je glas generacije in glas ljudstva, vsaj enega dela.

V Cankarjevem domu so pred kratkim odprli razstavo fotografij iz obdobja panka v Sloveniji. Časa torej, ki je bil prelomen, ko je bilo konec neke dobe in se je svetlikala nova (med zelo pomembnimi kronisti tistega časa je tudi dolgoletni snemalec POP TV Siniša Lopojda).

Pank podobe so podobe iz časa, ko je bila civilna družba izjemno aktivna. Ampak aktivna je tudi danes. Ne na takšen način, res glasen, in ne pljuva na primer po svoji publiki. Je bolj olikana, bolj dolgočasna vsekakor, ampak tudi bolj ciljna in razdelana in prav tako kot Glas ljudstva nastavlja ogledalo vladajočim. Če pogledamo nekaj poudarkov. Kaj so naredili, da bi ohranili kljub pomanjkljivostim izjemno dobrino, ki se je večina v resnici sploh ne zaveda, to je javno zdravstvo?

Pred časom sem v kolumni Matjaža Grudna brala zgodbo iz ZDA. O deklici, ki jo je bolel zob, starši pa niso imeli zavarovanja. Zobozdravnik ji je po zobu malo povrtal, vanj pa nato natlačil stiropor. Deklici so na koncu po strahovitem trpljenju morali amputirati čeljust.

Gre seveda za skrajen primer, vendar pa jih je na tej skali ogromno. To se moramo spomniti, ko bomo znova poslušali, kako je javno zdravstvo neučinkovito, v zasebnem je pa vse urejeno, vse gre kot po maslu in ni pijavk, ki se okoriščajo v javnem. Mimogrede, če se mi ob kom obrača želodec, to je čisto taka osebna izbira, je to ob 'profiterjih' v zdravstvu.