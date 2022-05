Kaj v koalicijski pogodbi obljublja nastajajoča vlada?

Dvig minimalne plače in pokojnine

V dokumentu so med drugim zapisali, da se zavzemajo za povečevanje minimalne plače, ki bi bila "dostojna plača za dostojno življenje". In kakšna naj bi bila po novem minimalna plača? S prihodnjim letom naj bi ta znašala najmanj 800 evrov neto.

Dvignili bi tudi najnižjo zagotovljeno pokojnino, ki bi po novem znašala 10 odstotkov nad pragom tveganja revščine. V letu 2023 naj bi tako znašala najmanj 700 evrov. Preučili bodo tudi možnost uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka za upokojence z najnižjimi pokojninami.

Po vzoru iz tujine se bodo zavzeli za vpeljavo pravice do odklopa od službenih komunikacijskih sredstev (telefon, e-pošta) v prostem času.

Reševanje stanovanjske politike

Med drugim v njem bodoča vladna koalicija obljublja, da bodo opustili vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti posameznikom in posameznicam zaradi kršitev protikoronskih ukrepov. "Posebno pozornost bomo namenili varovanju pravice do protesta in javnega izražanja mnenja. Država mora opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z javnim izražanjem mnenja in javnim zborovanjem," so zapisali.

Stranke, ki sestavljajo bodočo vladno koalicijo, so že med kampanjo izpostavljale, da se bodo ukvarjale z reševanjem stanovanjske problematike in mladim omogočile dostop do ustreznih in ugodnih stanovanj. Kako bi to storile? Kot so zapisali, nameravajo do leta 2030 v okviru Stanovanjskega sklada in drugih modelov financiranja zagotovili 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030.

Hkrati pa bodo pregledali tudi zakonske možnosti, da država občinam omogoči, da omejijo rast najemnin stanovanj, ki se oddajajo na trgu. "S tem bi odpravili oderuške najemnine in vnaprej preprečili špekulativno gradnjo, ki povzroča gentrifikacijo in s tem povezane škodljive družbene in ekonomske posledice," so zapisali.