Notranje ministrstvo je pod novo šefinjo Tatjano Bobnar napovedalo umik soglasja za tožbe proti aktivistom, ki so v času covidnih omejitev protestirali proti prejšnji Janševi vladi. Toda, kaj konkretno to pomeni v praksi? Medtem, ko eden glavnih obrazov petkovih kolesarskih protestov Jaša Jenull še vedno prejema kazni, na državnem odvetništvu pričakujejo konkretnejše usmeritve. Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan pa pravi, da država že spisanih kazni ne bo oproščala in vračala vsepovprek.

Po eni skrajnosti oblasti glede protivladnih protestov, zdaj diametralno obrnjena politika državnih varuhov reda in Twitter napoved notranjega ministrstva, da umika soglasje za tožbe in zahtevke za povrnitev stroškov policijskega varovanja neprijavljenih shodov. Toda tisti, ki je doslej prejel najvišjo tožbo – za 37.000 evrov – in še za deset tisoče evrov prekrškov, še nima miru. "Samo prejšnji teden sem dobil osem dopisov s policije, včeraj spet eno odločbo o prekršku za 750 evrov za protest petega novembra. In še vsaj 10 listkov imam doma, ki čakajo na to, da pridejo te odločbe v nabiralnik," pravi aktivist Jaša Jenull. icon-expand Petkov protest FOTO: Luka Kotnik "Prosimo tukaj v tem primeru za nekolikšno potrpežljivost. Mi bomo pripravili sistem in načrt v najkrajšem možnem roku, ampak moramo ga pripraviti dosledno in dovolj kritično-analitično, da ne bomo v postopku naredili napak, ki bi zadevo zakomplicirale," pa odgovarja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Zdaj bo na potezi državno odvetništvo, kjer pa od nove politične garniture neuradno potrebujejo bolj konkretna pravna navodila, kako odslej ravnati s postopki. Tožbe sicer do glavne obravnave na sodišču, ki jih še ni bilo, postopkovno lahko umaknejo. Pri čemer pa želi država ločevati med kaznimi zaradi političnega aktivizma in primeri kaznivega huliganstva. "Ob tem bi želela opozoriti, da ne bo prevelikih pričakovanj oziroma v nekaterih primerih tudi razburjenja javnosti, da ne bomo kar vsepovprek ustavljali teh postopkov in vračali glob," še dodaja Švarc Pipanova. Medtem se po politični rošadi v policiji obeta vrnitev odpisanih oziroma kazensko premeščenih v času Janševe vlade. Neuradno bi se nezakonito odstavljeni Darko Muženič lahko vrnil na čelo slovenskega nacionalnega preiskovalnega urada, a se mora še prej razplesti njegova preiskava urada za preprečevanje pranja denarja. "Seveda bodo nujne tudi določene kadrovske menjave. Če hočemo stroko pripeljati na vrh, na pozicijo odločanja, je to nujno," je dejal novi generalni direktor policije Boštjan Lindav. Oglasil se je tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je pojasnil, da je soglasje za tožbe podala prejšnja vlada. "To soglasje je očitno umaknila, kar policijska ministrica. V svobodi je ta višji odločevalec od vlade," je tvitnil.