Kaj vse bo delovalo na dan solidarnosti?

V ponedeljek, na dan solidarnosti in dela prost dan, bo delovala vsa državna kritična infrastruktura, ki zajema sektorje energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja oz. sisteme. Prebivalcem in pristojnim službam bodo pomagali številni prostovoljci, da ne bo prihajalo do zapletov, civilna zaščita poziva k prijavi v aplikacijo Poplave 2023.

Delo bo potekalo tudi v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javnih zdravstvenih zavodih, v centrih za socialno delo, veterini in zavarovalnicah, je danes pojasnila direktorica Urada vlade RS za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Vrtci bodo praviloma zaprti, razen v posameznih občinah, kjer so posledice po vremenski ujmi zelo hude in obstajajo potrebe po nujnem varstvu v vrtcih. Odprte bodo tudi upravne enote, saj so v poplavah številni izgubili osebne dokumente. Da ne bo prihajalo do zamika pri dostavi potnih listov in osebnih dokumentov, bo Pošta Slovenije prevzela te pošiljke v podjetju Cetis ter jih dostavila do naslovnikov predvidoma do srede. TRGOVINE Odprte so lahko tudi trgovine, ni pa nujno. O tem se trgovci odločijo sami.

BANKE Vsi plačilni sistemi bodo delovali nemoteno, tudi vsi plačilni nalogi z valuto 14. avgust bodo poravnani kot na običajen delovni dan. To pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov, sredstva pa nakazana na račune prejemnikov plačil. To velja za vsa domača in čezmejna plačila, poslovanje na bankomatih in plačevanje s karticami, pa tudi za poslovanje spletnih in mobilnih rešitev posameznih bank. Bančne poslovalnice bodo zaprte, bodo pa delale zavarovalnice. Na Ljubljanski borzi se ne bo trgovalo. PROMET Zaradi izrednih razmer bodo izjemoma dovolili promet tovornih vozil, katerih največja masa presega 7,5 tone – dovoljen bo torej mednarodni transportni promet. Medkrajevni avtobusni javni potniški promet in notranji železniški promet bosta delovala po načrtovanem počitniškem voznem redu za delovni dan. Ažurne informacije so na voljo na spletnih straneh koncesionarjev avtobusnega prometa in Slovenskih železnic.

