Kaj vse je šlo narobe pri 83 milijonov evrov težkem razpisu?

A Socialne demokrate ob druženju njihovega župana z zmagovalcem razpisa v neroden položaj postavlja vsaj še en dobitnik sredstev z razpisa. Podjetje BONA J se lahko nadeja več kot 1,3 milijona evrov subvencije za razvoj Inteligentnih personaliziranih ležišč. Podjetje, ki se je doslej ukvarjalo le s prevozom vzmetnic vodi nečakinja poslovneža in vidnega člana Socialnih demokratov Sandija Češka.

"Očitno tisti, ki delijo državni denar tudi ne pogledajo, komu delijo ta denar, kakšna je boniteta, kakšna je poslovna zgodovina, ali pa imajo v ozadju tudi kakšne druge motive," pravi ekonomist, nekdanji gospodarski minister in prebivalec Šaleške regije Matej Lahovnik.

Češko je za Finance pojasnil, da bo nečakinja tehnologijo za razvoj vzmetnic odkupila od enega njegovih podjetij. Kar pomeni, da bo vsaj del sredstev z razpisa posredno pristal pri njem. Minister Han dobrih odnosov s Češkom ne prikriva, a prisega, da se v razpis ni vpletal. "Na prvi pogled je lahko problematično, ampak pri teh razpisih je vedno tako, da če eden naredi dober program, vse to izvede, to ni problem. Problem je, če je kakšno podjetje zatajilo kakšen podatek in to bomo zdaj ugotavljali," je povedal Han.

Dodal je še, da ne bo prvič, da se bo kakšen razpis ponovil. Izsledke revizije, ki jo je naročil, pričakuje do konca marca. Pozorni na delitev 83 milijonov evrov sredstev bodo tudi koalicijski partnerji. "Absolutno pričakujemo rezultate tega nadzora, ki je bil odrejen," je povedala Janja Sluga, poslanka Gibanja Svoboda.

Tudi poslanec Levice Matej T. Vatovec je povedal, da če obstajajo sumi, pričakuje, da bodo pristojne institucije takoj zazvonile z alarmi in zadevo preiskale.

Alarm je že zazvonil na velenjski občini, kjer so za jutri sklicali obsežno novinarsko konferenco. Po naših informacijah pa vre tudi v stranki Socialnih demokratov, kjer se bojijo, da se jim ponavlja afera Litijska, le da tokrat z 10-kratno magnitudo – preračunano v evrih.