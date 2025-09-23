Svetli način
Slovenija

Kaj vse kurimo Slovenci?

Ljubljana, 23. 09. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 1 uro

Danica Jovanović
48

V Sloveniji se največji delež gospodinjstev ogreva z drvi torej malimi kurilnimi napravami, kažejo podatki statističnega urada izpred dveh let. A prav mala kurišča – če niso primerno očiščena in uporabljena – pozimi prispevajo k slabši kakovosti zraka, predvsem v kotlinah.

Plastika, gume, različni odpadki, moker les ... Vse to se znajde v kaminih in pečeh, s katerimi ljudje ogrevajo domove.

"Kurilnih naprav je nekje preko 450 tisoč, ugotavljamo, tudi pristojno ministrstvo ugotavlja, da je preko 60 odstotkov kurilnih naprav v Sloveniji nepregledanih. Torej delujejo izven kontrole, nadzora, kar je zaskrbljujoče," opozarja direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije Sebastijan Zupanc. "Dejstvo je, da zaradi neočiščenih kurilnih in dalnovodnih naprav lahko pride do dimniških požarov in zastrupitev z monoksidom," dodaja. 

Izrazite vplive imajo tudi na okolje. "Ko delamo analize virov emisij v prostorov, vidimo, da imajo velik vpliv mala kurišča, v tistih dnevih, ko imamo preseganje mejnih vrednosti," pove Petra Dolšak Lavrič s Sektorja za kakovost zraka na agenciji za okolje. 

Število pregledanih dimnikov se je – tako Zupanc – občutno znižalo leta 2017 z uvedbo prostega trga dimnikarskih storitev, ko je odgovornost za pregled kurilnih naprav padla izključno na uporabnika, "ki pokliče dimnikarja, naroči storitve pride dimnikar, mu pregleda napravo, da lahko varno kuri naslednjo sezono, in seveda ljudje so začeli opuščati te preglede".

Dimnikarji bodo sicer prihodnjega novembra zaradi spremenjene uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah pričeli tudi z merjenjem emisij. Kljub temu, da so prav neprimerne kurilne naprave velik vir zimskega onesnaževanja zraka pa, dodajata sogovrornika.

"Ni vse tako, da so male kurilne naprave tiste na črni listi. Če imaš ti primerno malo kurilno napravo, da je dobro vzdrževana, da imaš pravo gorivo, da ima neke cerfitikatei, je lahko zelo primerna za neko okolje," pojasni Dolšak Lavričeva.

Slabšo kakovost zraka imamo sicer v Sloveniji pozimi OUT= predvsem v kotlinah. Pa tudi sicer, kažejo primerjave med evropskimi mesti, se denimo Ljubljana uvršča na rep lestvice, ki meri kakovost zraka, in sicer na 709. od skupno 761 mest.

male kurilne naprave dimniki onesnaženje kurjenje ogrevanje
KOMENTARJI (48)

swarun
23. 09. 2025 20.44
Birokrati! Roke proč od peči na drva!
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
23. 09. 2025 20.41
+0
Tiste ki omajo prazne kante z embalažo, je treba vzet pod drobnogled :)
ODGOVORI
1 1
royayers
23. 09. 2025 20.37
-2
Slovenci kurimo VSE. Na žalost
ODGOVORI
1 3
galeon
23. 09. 2025 20.45
+1
Od najmanjšega do največjega kurišča. In kje vidiš problem?
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 20.35
-1
Ko bo na delu več inšpekcije in, ko se bo kršitelje dosledno oglobilo, tedaj bo tega manj. Dokler je pa tako kot je, vsak kuri kar mu paše - tudi smeti je pretežko odnest v kanto za smeti, in raje roma kar v peč. In ti kekci se sploh ne zavedajo, da si s tem zapacajo dimnike s sajami, ki bodo slej ko prej zagorele. In potem bo šla cela streha, če ne cela bajta ... Nekateri so pač preneumni, zato mora država za njihovo dobro poskrbeti za reden pregled in inšpekcijo nad tem kaj se kuri po zasebnih kuriščih.
ODGOVORI
3 4
Hc4life
23. 09. 2025 20.30
+1
Moj sosed kuri stare smuči
ODGOVORI
1 0
followme
23. 09. 2025 20.29
+2
Kmalu bodi na vrsti inspektorji, redarji ter vsi paraziti
ODGOVORI
2 0
galeon
23. 09. 2025 20.28
+1
Še nihče ni zbolel zaradi malo slabšega zraka pozimi. Če se pa nekomu vžge dimnik in zgori hiša je pa to njegov problem. Le zakaj bi to moralo skrbet koga drugega.
ODGOVORI
4 3
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 20.41
-1
Sploh se ne zavedaš kako gromozanski vpliv na zdravje ima slab zrak in kako ljudje obolevajo zaradi tega, in sem spada "vse živo" - od srčno-žilnih bolezni, infarktov, težav z dihali, astme, bronhitisa, in bolezni, ki jih "na hitro" nikoli ne bi pripisal slabemu zraku. In dokazano je, da najbolj dolgoživi ljudje živijo na območjih, kjer je zrak najbolj čist, v t. im. "modri coni", torej: Okinawa (Japonska), Sardinija (Italija, območje Barbagia), Ikaria (Grčija), Nicoya (Kostarika),... Skratka ne mislit, da je onesnažen zrak tako nedolžen. In to definitivno vpliva tudi na zdravstveni proračun.
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
23. 09. 2025 20.26
+1
in koliko "prispevajo" ? piše da "prispevajo", nič pa o tem koliko. 1% mogoče 0.1% ? 3% ? in skrbi jih ker delujejo izven "kontrole in nadzora". se pravi, oni bi totalni nadzor, se pravi dodatni davek, za tistih 0.1% "prispevka" ? ovčke pa niso razumele poante "prispevanja" in blejajo točno to kar je voda na mlin inkasantu ? neverjetno.
ODGOVORI
1 0
Artechh
23. 09. 2025 20.24
+2
Smeti, ker jim noben nič ne more
ODGOVORI
2 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
23. 09. 2025 20.24
-1
maš na stotino filmov, kako lepo odpre plinsko cev in nastavi pekač...ko zapeče pa eksplodira cela bajta. Ljudje, drva vas ne bodo ubila nikol
ODGOVORI
0 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
23. 09. 2025 20.23
jaz obožujem kmečko peč, se lepo počutim, tradicionalno
ODGOVORI
0 0
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 20.19
+1
...stari šuhi, stare gate, vsa plastika, iverka, kuhinjski odpadki, ..nema da nema - vse je treba skurit ! ...dišave so pa najmanj zdravilne,...HEC...stare peči so energijsko potratne in neučinkovite, imajo zelo slab izkoristek !..morate pa razumeti, da večina ljudi nima denarja za nakup nove peči - recimo na uplinjevanje,...
ODGOVORI
2 1
PomisliNaSonce
23. 09. 2025 20.44
Novih nočejo zgolj zato, ker ne laufajo na smeti ;)
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 20.19
-1
uvozite ruski plin...ugodno in čisto...Konc debate...amen pika
ODGOVORI
2 3
grumf
23. 09. 2025 20.21
+1
Konc je no, pozabte na to..
ODGOVORI
2 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
23. 09. 2025 20.22
plin in metan , butan in podobno je čisto? najhujši uničevalec okolja
ODGOVORI
0 0
TEHNOVED
23. 09. 2025 20.17
+6
vsako leto isto nabijanje
ODGOVORI
6 0
bandit1
23. 09. 2025 20.14
+3
Bel dim dobiš le od belih gum, poglejte v Vatikan.
ODGOVORI
3 0
bandit1
23. 09. 2025 20.12
+1
Najboljš so "Negor plošče" dajo največ od sebe. Probajte.
ODGOVORI
1 0
grumf
23. 09. 2025 20.12
+2
Kr neki... spet strašite folk.. in.. "občutno zmanjšalo število pregledov".. če to ni občutno povišalo št. Dimniških požarov, potem je jasno, da so bili ti dimnismški pregledi odveč. K meni lahkonkadarkoli oride dimnikar pogledat, ni problema. Samo.. za pregled očiščene peči in dimnika mu pač ne bom plačal.
ODGOVORI
2 0
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 20.21
+1
..ko ti bo kaj zagorelo in ne boš imel izjave dimnikarja lahko pri zavarovalnici pozabiš na kakršnokoli odškodnino !...če pride dimnikar - zahtevam, da mi vse postori tako, kot se šika - naj si zasluži svoj denar - pa bova oba mirno spala !...
ODGOVORI
1 0
fljfo
23. 09. 2025 20.11
+4
Pri vsem, kar gre v zrak, so problem moja drva Ma ja itak.
ODGOVORI
5 1
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 20.22
+1
..problem so taščine prečikane spodnje gate,..:))
ODGOVORI
1 0
Five -O
23. 09. 2025 20.09
+4
Iverke lepo dišijo
ODGOVORI
4 0
prince of persia
23. 09. 2025 20.04
+1
Jaz bi recimo kuril golobe, samo ne bom, ker imam rad živali.
ODGOVORI
5 4
