Kaj vse prinaša PKP 10? Dodatki za najranljivejše, dvig plačnega razreda za zdravnike ...

Danes sprejeti protikoronski zakon prinaša nove dodatke za najbolj ranljive, uvaja odškodninsko odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19, duhove pa buri predvsem zvišanje zgornje meje uvrščanja zdravnikov v plačne razrede. Sprejetje PKP 10 vladi med drugim dopušča sprejetje še nekaterih drugih odločitev, med njimi tudi podaljšanja turističnih bonov.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov in prinaša še nove. Finančne posledice so ocenjene na 280 milijonov evrov. Z zakonom se podaljšujejo nekateri ukrepi, ki bi se sicer letos iztekli. Neizrabljeni lanski dopust bo mogoče koristiti do 1. aprila 2022, tistega za leto 2021 pa do konca prihodnjega leta. Podaljšanje ukrepov Omogoča tudi podaljšanje turističnih bonov iz leta 2020. Te mora sicer vlada na dodatni seji še podaljšati, a kot so prejšnji teden zagotovili na gospodarskem ministrstvu, podaljšanje bonov sploh ni vprašanje: "Sklep vlade za podaljšanje turističnih bonov je lahko sprejet na dopisni seji." Vavčerji naj bi bili tako veljavni vse do konca junija 2022, ko rok veljavnosti poteče tudi letošnjim bonom. Do takrat bo država tudi še izplačevala po 500 evrov za vsakega novorojenega otroka.

Na področju varovanja zdravja se med drugim podaljšujejo možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra, financiranje telemedicinske obravnave in možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Med ukrepi za pomoč podjetjem je Šircelj izpostavil nov ukrep kreditiranja preko Slovenskega podjetniškega sklada. Na področju gospodarstva se do konca leta 2022 podaljšuje tudi veljavnost interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Zakon določa prednostno obravnavo pri pristojnih organih za investicije s seznama, na katerega je vlada najprej uvrstila 349 projektov in ga nato še razširila. Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna, in sicer za čas od 8. novembra do konca januarja 2022 v višini 92,50 evra na delavca, ki se mora samotestirati. Duhove buri dvig plačnega razreda zdravnikov in zobozdravnikov S sprejetim zakonom bodo lahko zdravniki in zobozdravniki še nekoliko bolje plačani. Po novem bodo namreč lahko spadali celo v 63. plačni razred, kar šest plačilnih razredov višje kot zdaj. Kdaj, kdo in zakaj bo tako lahko dobil višjo plačo, še ni jasno, saj na pristojnem ministrstvu zatrjujejo, da je to šele podlaga za pogajanja s FIDES-om. V razpravi so poslanci največ pozornosti posvetili prav temu delu zakona. V delu opozicije so opozarjali, da ta določba pomeni zvišanje plač le za že sedaj najbolje plačane zdravnike, pozablja pa na mlade zdravnike in druge zdravstvene delavce. Robert Cugelj z Ministrstva za zdravje je sicer pojasnil, da bodo na podlagi te določbe odprli socialni dialog o tarifnem delu kolektivne pogodbe, v katerega so vključeni tudi mlajši zdravniki, specializanti in vsi ostali. "Ne gre samo za elite," je zagotovil opoziciji, ki je poudarjala, da bodo denar dobile prav omenjene plačne elite.

icon-expand V razpravi so poslanci največ pozornosti posvetili dvigu plačilnega razreda zdravnikov in zobozdravnikov. FOTO: Thinkstock

Medtem je ena od novosti tudi povračilo škode za primere zdravstvenih zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19. "Čeprav je cepljenje najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti covidu-19, pa lahko v redkih primerih pride do resnih nezaželenih učinkov, zato se uvaja odškodninska odgovornost," je med razpravo pojasnil finančni minister Andrej Šircelj. Novost je tudi dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah za čas od 11. novembra do konca junija 2022. Za nazaj, in sicer za delo v času razglašene epidemije, bodo dodatek prejeli tudi poklicni gasilci. Zakon najranljivejšim namenja solidarnostne dodatke Novi interventni zakon prinaša izplačilo novih enkratnih solidarnostnih dodatkov. Upokojenci s pokojninami do 732 evrov bodo dodatek prejeli v treh različnih višinah – 130, 230 in 300 evrov. Izplačan bo do konca januarja 2022. Opozicija je bila v tem delu sicer kritična, da zakon s tem deli upokojence.

icon-expand Ali zakon deli upokojence? FOTO: Shutterstock

Kmetje, ki so dopolnili 65 let starosti in imajo manj kot 591,20 evra mesečnih prihodkov, bodo prav tako do konca januarja prejeli 150 evrov. Dva meseca pozneje bodo dodatek v enaki višini prejeli še invalidi in vojni veterani. Natančneje določeno, kdo in kdaj sprejme odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo Na področje pravosodja novi interventni zakon sega z določbami, da se postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje zaporne kazni začasno do konca februarja 2022 prekinejo. Direktor zavoda lahko prav tako v tem času obsojencu prekine prestajanje zaporne kazni oz. ga predčasno odpusti največ šest mesecev pred iztekom kazni. Odpravlja se še neustavnost določb iz petega protikoronskega zakona, po katerih lahko minister za izobraževanje sam odredi izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. V zakonu je zdaj natančno zapisano, kdo in kdaj sprejme odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo. Opozicija: Zakon bo državo pahnil v še večjo gospodarsko krizo Državni zbor je od lanske pomladi sprejel že devet protikoronskih zakonov in še poseben interventni zakon za pomoč turizmu in povezanim panogam ob epidemiji. Poslanci dela opozicije so danes opozarjali, da tudi ta zakon vsebuje člene, ki niso povezani s koronsko krizo. "Pripravljali ste ga brez stroke in socialnega dialoga," je opozorila Andreja Zabret (LMŠ). Matjaž Han (SD) je menil, da koalicija z njim naslavlja svoje volivce. "Najbolj sporno je suvanje sistema plač v javnem sektorju," pa je dejala Janja Sluga (NeP).