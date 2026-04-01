Slovenija

Kaj vse prinašajo drastične podražitve naftnih derivatov?

Ljubljana, 01. 04. 2026 06.01 pred 28 dnevi 6 min branja 78

Avtor:
Luka Černe 24UR ZVEČER
Sod nafte

Kdaj bomo podražitve nafte začutili na trgovskih policah? Kaj pa kmetje, kako bo dražje gorivo in gnojila vplivalo na cene pridelkov, mleka, mesa? Da bo vse dražje, svarijo tudi avtoprevozniki. V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.

Koliko bomo v naslednjih mesecih plačevali za hrano in osnovne življenjske potrebščine, kako se bomo vozili v službe?

Podražitvi goriv ni videti konca, postopoma se zažira v vsa področja našega življenja – od proizvajalcev, distributerjev do trgovskih polic, kjer breme višjih cen nosimo državljani. Manevrskega prostora pri maržah ni več, že zdaj poslujemo s pozitivno nulo, opozarjajo kmetje, ki so jih poleg višjih cen nafte udarile še cene in pomanjkanje gnojil. V transportnem sektorju pa svarijo, da brez učinkovite evropske in svetovne politike tudi Sloveniji grozi visoka inflacija.

Medtem ko je podražitev goriva tema, brez katere ne mine skoraj nobena debata, pa iz številnih panog slišimo opozorila, na kaj vse bodo vplivale višje cene.

Obiskali smo kmetijo Kos – skrbijo za 80 glav živine, pridelujejo mleko, mlečne izdelke in meso. Delo opravljajo s štirimi traktorji, ki na leto, kot pove Matej Kos, opravijo "400 do 500 ur" vsak. "Se pravi, naredimo približno 2000 ur z vsemi traktorji," razlaga. Pri porabi med pet in 15 litri na uro, odvisno od traktorskega priključka, to pomeni, da na leto porabijo okoli 9000 litrov goriva. "Če je bilo prej 10.000 evrov stroškov, je zdaj 13.000," ponazori.

V table s cenami goriva gleda zaskrbljeno, kmetijska nafta se je od januarja, ko so kmetje za liter odšteli dober evro, podražila za skoraj 45 centov na liter. Kaj več dosti maneverskega prostora z maržami tako nimajo. "Smo že kar bolj na pozitivni nuli," razlaga Kos.

Da se kmetijski izdelki znajdejo na trgovskih policah pa ne gre brez prevoznikov, ki opozarjajo, da bodo višje cene energentov prinesle podražitve praktično povsod. "Ne vemo, kaj se je zgodilo – ali so tukaj špekulacije ... Tako enormen skok goriv je previsok za realen svet. 25 odstotkov – to je ogromno in se bo preneslo v vse. In ne vemo, če je to končna cena," je zaskrbljen Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Da na dolgi rok ne bo šlo, pravi tudi Kos. Ki dodaja, da bi vsaj država lahko malce posegla v cene. "Ne samo za kmetijstvo, za vse panoge, da ne bi bilo toliko dražje za vse."

Če je kamionski prevoz od Maribora do Kopra prej znašal 500 evrov, bo po novem med 600 in 650 evri, opozarjajo prevozniki, kar bo vplivalo tudi na ceno produkta, ki je na vozilu.

Da se je treba odzvati, pravi Pišek. "In tisti, ki se ne bo, bo pač šel v rdeče številke. In kaj lahko posledično kot družba pričakujemo? Eno veliko inflacijo. To bi morali na nek način zajeziti, pa ne vem če je tukaj dovolj naša vlada, ampak evropske in svetovne politike," dodaja.

Da bodo ljudje začeli kupovati cenejše, a tudi manj kakovostne izdelke iz drugih držav, meni Kos.

Kmete so po žepu udarile tudi višje cene gnojil, ki jih v enem najbolj pomembnih obdobij leta ponekod celo zmanjkuje. "Kmetijstvo je seveda prizadeto zaradi višjih cen pogonskih goriv, tudi višjih cen umetnih gnojil, kar je izziv predvsem za tista podjetja, ki tega niso kupila vnaprej. Govorimo predvsem o dušikovih gnojilih, ki predstavljajo približno 60 odstotkov vseh gnojil," razlaga glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.

Iz kmetijskega sektorja zato prihajajo pozivi Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZ) Slovenije, da bi jim prišla vsaj malo naproti. "Da bi pomagala z dobavo umetnih gnojil, nafte ... Mi kmetje smo odvisni od vremena. Če nimamo nič za posuti, tudi rastlo ne bo. In če ne bo rastlo, ne bomo kosili, želi," ponazarja Kos.

Kmete je v zadnjem času udarila še omejitev najvišje količine prodanega goriva. Vlada je v ponedeljek zvečer le preklicala odlok o omejitvi največje količine prodanega goriva na osebo, kar v praksi sicer pomeni, da naftni trgovci niso obvezani omejiti prodaje goriv, se pa lahko o tem še vseeno odločajo sami. Po naših informacijah je bila sicer omejitev na večini črpalk odpravljena včeraj, na preostalih bencinskih servisih bodo to storili predvidoma danes.

Kako močno je v naš vsakdan že udarila podražitev goriv? Kako se bodo višje cene energentov odrazile na trgovskih policah? Ali bodo slišali pozive kmetov in kaj bodo storili? V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah in predsednik KGZ Slovenije Jože Podgoršek.

Da v tem trenutku trgovina ne beleži nobenih zahtev po podražitvah, pravi Lahova. "Bilo je nekaj zahtev, vendar v povezavi z dvigom minimalne plače oziroma vseh ostalih, in pa z zimskim dodatkom." 

V Trgovinski zbornici ocenjujejo, da če se bodo zadeve na borzah naftnih derivatov oziroma cene surove nafte gibale približno na tem nivoju, kot je to sedaj, bi šlo podražitve na trgovskih policah pripisati izključno in samo podražitvam transportnih storitev. "Je pa res, da je vlada odreagirala v pravo smer s skrajšanjem intervala spremembe cen – s tem smo zaščitili svoje zaloge, tako komercialne kot tudi strateške, in pa znižali zanimanje tujih kupcev na slovenskem trgu. Tu je bila zelo velika napaka, ki smo jo naredili – ta prevelika razlika v ceni je privabila kupce iz tujih držav in to je povzročilo tudi zmedo na slovenskem trgu," pravi Lahova.

Je pa po njenem še kar nekaj ukrepov, ki bi jih vlada v tem trenutku za znižanje cen naftnih derivatov lahko na nek način tudi uvedla. Prvi tak bi bil, da bi DDV zadržala v absolutnem znesku na tisti dan, ko so se drastično začele spreminjati cene nafte na borzi – ker je to nek neplanirani prihodek državnega proračuna. Drug ukrep pa je povečanje vračila trošarine avtoprevoznikom in skrajšanje intervala tega plačila, prav tako pa za kmečko nafto. "Menimo, da bi vlada že v tem trenutku lahko zaprosila Evropsko unijo, da bi trošarino – namreč kot pri dizlu na njenem nižjem nivoju – še dodatno znižala za kmečko nafto."

Ali obstaja sploh kakšna možnost, da kmetje ne bi višjih cen goriv in tudi gnojil prenesli v cene svojih izdelkov oziroma pridelkov?

Podgoršek odgovarja, da če govorimo samo o kmetijah, zelo težko. "Kmetije so že v tem trenutku praktično na nuli ali celo že – če pogledamo širšo ekonomiko samih kmetij, amortizacijo in tako naprej – že daleč v rdečih številkah. Zato bomo zelo težko zdržali višje cene gnojil in nafte, ki se v tem trenutku pojavljajo," pravi.

"Moramo poudariti, da se je ravno kmečka nafta, torej kurilno olje, najbolj podražila – za 44 odstotkov od konca januarja. Recimo bencin samo za devet do 11 odstotkov, klasični dizel pa za 30 odstotkov. Skok tega stroška je torej pri kmetih največji, ravno tako pri gnojilih," razlaga predsednik KGZ Slovenije.

Tudi pri mineralnih gnojilih se je po njihovih analizah cena dušikovih gnojil zvišala za kar 43 odstotkov, pri kalijevih za 25 odstotkov, ostala gnojila pa so dražja med 15 in 20 odstotkov. "To pomeni, da se resnično dražijo sami stroški na teh kmetijah."

"Po drugi strani pa nam že sedaj padejo nekatere cene, recimo v prašičereji so na najnižji ravni v zadnjih osmih letih. Mlečni sektor je v zadnjega pol leta znižal ceno za 25 do 28 odstotkov. Da o krompirju sploh ne govorim – imeli smo težave pri prodaji že tako majhnih količin, ki jih v Sloveniji pridelamo. Pri tako nizki samooskrbi je prišla ogromna količina poceni krompirja iz Francije. Torej ni več prostora za to, da bi lahko te izjemne podražitve absorbirali brez vpliva na cene," je jasen.


Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

podražitev naftni derivati gnojila kmetje prevozniki
KOMENTARJI78

setisfekšn
01. 04. 2026 18.30
Tako ste kritizirali socializem in Josipa Broza Tita ko je uvedel bone!zdej pa imate vaš sposobni kapitalizem in demokracijo!!!
Odgovori
+1
2 1
Rob123
01. 04. 2026 18.04
Umetno prirejeno za strašenje ljudi in lažje vodenje! V Evropo samo par procentov nafte prihaja iz tega predela! Volilci pa volijo te klovne!
Odgovori
+0
1 1
Dvigalo
01. 04. 2026 16.31
Pa saj se ve kdo je kriv za krizo. Izre in amerosi naj lepo krijejo vse razlike v ceni in to bi morala EU zahtevati od njih! Povrnitev vseh stroškov in izgub!
Odgovori
-1
2 3
periot22
01. 04. 2026 15.00
Samo jamranje, Golob tvoja naloga je da zagotovis naftne derivate, tako kot je rekel Kordiš pokličeš Putina ne da klečeplazis v škodo ljudi v Bruslju in Ameriki!!!!!!!
Odgovori
+4
5 1
zrela hruška
01. 04. 2026 14.37
na kratko, sledijo podražitve vsega za enkrat do 50% strokovnjaki stokajo okrog bozicnice, minimalne plače, 1% uskladitev penzij... pozablja se ja kdo pa bo vse to plačal, kupil... narod ne! plače in penzije morajo tudi do 50% gor!?
Odgovori
+1
2 1
FIRBCA
01. 04. 2026 12.55
gospodarska kriza je ce imas nesposobne v Bruslju ali je spekulacija sedaj pa izberite a ali b druge moznosti ni kod na volitvah.
Odgovori
+4
6 2
Perivnik
01. 04. 2026 12.38
Zanima me, kako je Aleš Mižigoj prišel do lastništva Medexa?
Odgovori
+4
6 2
krpati
01. 04. 2026 12.21
Kaj prinesejo podražitve......hvalospeve trumpu iz bruslja.
Odgovori
+0
2 2
mali.mato
01. 04. 2026 12.17
V času gospodarske krize je bil sod nafte čez 150 USD, cena bencina pa podobna kot danes. Danes je sod nafte 115 USD. Nekaj ne štima.....
Odgovori
+7
7 0
CenterDesno
01. 04. 2026 12.10
Kramp nam je vsem porinil eno debelo črno klubajo v zadnji vhod, drugo še večjo pa smo si porinili sami, ker smo rekli ti ti grdi Putin, po drugi strani pa USA ploskamo ko koljejo po svetu....Če merikenc kolje pobija je to širjenje demokracije in svobode, če to dela nekdo drugi pa obsojamo....
Odgovori
+1
4 3
Yon Dan
01. 04. 2026 12.07
Nafta je bila v času Covida dražja kot sedaj, maloprodajne cene nižje. To pomeni da nas krade oblast, pokvarjena, prodana neonacističnim globalistom, do obisti.
Odgovori
+6
8 2
Smuuki
01. 04. 2026 11.58
Tudi iranci bodo občutili pomanjkanje poceni hrane. Vsak kovanec ima dve strani. Res držijo svet v šahu z nafto. Kmalu bo znana cena za to. Hrana in vse dobrine ki jih kupujejo bodo tudi za njih iskano in drago blago. Tu zmagovalca ne bo. Vsi bomo poraženci
Odgovori
+6
6 0
Rafael Kramar
01. 04. 2026 11.48
Prihaja čas striženja ovac...
Odgovori
+2
4 2
galeon
01. 04. 2026 11.17
Sami izgovori, da lahko dražijo. Večina hrane pride k nam iz tujine. Tam pa so cene goriv že dolgo dost višje kot pri nas. Torej koga imate za ovce?
Odgovori
+6
6 0
Smuuki
01. 04. 2026 11.50
Dobra iztočnica. Dražje gorivo in poceni zelenjava, hrana. Je morda razlika v tem da subvencije tam dajo kmetom? Je razlika skrita v nižji obdavčitvi? Dve tretjini subvencij po zaslugi židan sd dobijo perutnina ptuj, panvita. Obe podjetji v tuji lasti. Se to koruptivno dejanje odraža v ceni hrane? Pa še kako se. To ste volili to ste dobili. Naše subvencije tujcem doma draga hrana. Čista zmaga je sd
Odgovori
+3
5 2
zrela hruška
01. 04. 2026 10.57
prinašajo večje penzije za 30% 😁😅
Odgovori
-1
2 3
Pajo_36
01. 04. 2026 10.55
Hvala Trump in Satanjahu. MAmo že probleme, roba kupljena v lanskem letu seveda. Po lanskih cenah. Logistika se takoj podražila., ker je seveda treba tankat ane kamione in ostalo. Fino. Zdej pa čakanje in predenj se to potrjuje, traja. Pa ustavlja biznis....Zdej se pa mal vprašite, kdo nam vlada v svetu. Lahko delajo z nami, kar hočejo, ker samo klanjamo glave. Izjave prihaja kriza in to huda politikov je3 pa nekaj najbolj škodljivega, kar je lahko za splošno klimo, potrošništvo, vlagatelje. Seveda nekdo, ki je politik, ga itak plačujejo državljani, pa če bo trosil ne vem kakšne traparije, bo dobil vsaj 1% na volitvah, da ima 100 jurjev v žepu letno. NE nasedajte vsem traparijam. Ne dovolite, da vas teli politiki podrejo in da se ne odločate racionalno. Nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha.
Odgovori
+1
4 3
Rafael Kramar
01. 04. 2026 11.10
Ej, genije. A roba kupljena v lanskem letu, po lanskih cenah, se po tvoje prodaja po tržnih, ali po cenah glede na datum nakupa...?!
Odgovori
+0
3 3
Yon Dan
01. 04. 2026 10.33
Bom drugače napisal. Krade nas oblast, prodana satanističnim globalistom, ki so pred propadom. Hvala Bogu.
Odgovori
+4
8 4
LevoDesniPles
01. 04. 2026 10.20
Prihaja neumoren ples do groba …… 😂😂
Odgovori
+3
6 3
Kameleon Kiddo
01. 04. 2026 10.14
Članek čisto narobe postavljen in naracija pravljicna. Stvar je sledeča, ne kako bomo mi ziveli ,AMPAK KAKO SI BOMO NAZAJ VZELI KAR NAM JE BILO UKRADENO. (Mir, stabilnost) najprej ne bomo vec tankali na petroli NIKOLI. Nato pride na vrsto naslednji pacient....ect....
Odgovori
+6
8 2
Kameleon Kiddo
01. 04. 2026 10.16
Ene hipnotizirane ovckw se kr dalje levo desno traumiranje.... dejmo se zbudit. Focn z leve in focn z desne!
Odgovori
+0
3 3
Rafael Kramar
01. 04. 2026 11.47
Tebi bi res samo en orenk focn lahko pomagal.
Odgovori
+0
2 2
hales
01. 04. 2026 12.46
Kameleon Kiddo: pravite, da smo izgubili mir in da si ga boste vzeli nazaj. Verjetno ne na miren način. Nekako ste v protislovju. Ko se boste vozili z morja in boste videli, da so naslednje 3 črpalke vse Petrolove, boste zavili na eno od teh ali pa klicali vlečno službo.
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
01. 04. 2026 10.11
Beremo lahko o tem kako bodo amerikanci kmalu spakirali kufre in nehali z napadi na Iran. In kaj bo, če Iranci ne bodo nehali napadati in uničevati naftno-plinskih polj??? Itak so pod sankcijami skoraj 50 let in bodo na ta način dosegli, da se sprostijo vse sankcije pa še reparacije bodo zahtevali. In če dokončno razmontirajo Arabski polotok se bodo beduinski kralji šli maščevat Izraelu, ki je glavni razlog za nastanek kaosa, ki smo mu priča.
Odgovori
+7
8 1
Smuuki
01. 04. 2026 11.54
Iranci bodo samo izpolnjevali putinove ukaze. Ne slepi se. Ko pade putin bo svetovni red rešen. Najvišjo ceno plačujejo ukrainci. Če ne bi bilo vojne v ukraini bi ruski vojaki branili iran. Zdaj pa to malo težje. Rusija je bila načrtno izpostavlljena izčrpavanju svoje moči v ukraini. Zdaj svetovne sile mnogo lažje podirajo ruske kolonije. Sirija, venezuela, cuba, iran. Slika je mnogo širša kot nam jo prikazujejo mediji
Odgovori
-2
1 3
JAZsemTI
01. 04. 2026 18.18
Na Kitajce si pa povsem potabil
Odgovori
0 0
bibaleze
