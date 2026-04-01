Kaj vse prinašajo drastične podražitve naftnih derivatov?

Koliko bomo v naslednjih mesecih plačevali za hrano in osnovne življenjske potrebščine, kako se bomo vozili v službe? Podražitvi goriv ni videti konca, postopoma se zažira v vsa področja našega življenja – od proizvajalcev, distributerjev do trgovskih polic, kjer breme višjih cen nosimo državljani. Manevrskega prostora pri maržah ni več, že zdaj poslujemo s pozitivno nulo, opozarjajo kmetje, ki so jih poleg višjih cen nafte udarile še cene in pomanjkanje gnojil. V transportnem sektorju pa svarijo, da brez učinkovite evropske in svetovne politike tudi Sloveniji grozi visoka inflacija.

Medtem ko je podražitev goriva tema, brez katere ne mine skoraj nobena debata, pa iz številnih panog slišimo opozorila, na kaj vse bodo vplivale višje cene. Obiskali smo kmetijo Kos – skrbijo za 80 glav živine, pridelujejo mleko, mlečne izdelke in meso. Delo opravljajo s štirimi traktorji, ki na leto, kot pove Matej Kos, opravijo "400 do 500 ur" vsak. "Se pravi, naredimo približno 2000 ur z vsemi traktorji," razlaga. Pri porabi med pet in 15 litri na uro, odvisno od traktorskega priključka, to pomeni, da na leto porabijo okoli 9000 litrov goriva. "Če je bilo prej 10.000 evrov stroškov, je zdaj 13.000," ponazori. V table s cenami goriva gleda zaskrbljeno, kmetijska nafta se je od januarja, ko so kmetje za liter odšteli dober evro, podražila za skoraj 45 centov na liter. Kaj več dosti maneverskega prostora z maržami tako nimajo. "Smo že kar bolj na pozitivni nuli," razlaga Kos. Da se kmetijski izdelki znajdejo na trgovskih policah pa ne gre brez prevoznikov, ki opozarjajo, da bodo višje cene energentov prinesle podražitve praktično povsod. "Ne vemo, kaj se je zgodilo – ali so tukaj špekulacije ... Tako enormen skok goriv je previsok za realen svet. 25 odstotkov – to je ogromno in se bo preneslo v vse. In ne vemo, če je to končna cena," je zaskrbljen Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Da na dolgi rok ne bo šlo, pravi tudi Kos. Ki dodaja, da bi vsaj država lahko malce posegla v cene. "Ne samo za kmetijstvo, za vse panoge, da ne bi bilo toliko dražje za vse." Če je kamionski prevoz od Maribora do Kopra prej znašal 500 evrov, bo po novem med 600 in 650 evri, opozarjajo prevozniki, kar bo vplivalo tudi na ceno produkta, ki je na vozilu. Da se je treba odzvati, pravi Pišek. "In tisti, ki se ne bo, bo pač šel v rdeče številke. In kaj lahko posledično kot družba pričakujemo? Eno veliko inflacijo. To bi morali na nek način zajeziti, pa ne vem če je tukaj dovolj naša vlada, ampak evropske in svetovne politike," dodaja. Da bodo ljudje začeli kupovati cenejše, a tudi manj kakovostne izdelke iz drugih držav, meni Kos. Kmete so po žepu udarile tudi višje cene gnojil, ki jih v enem najbolj pomembnih obdobij leta ponekod celo zmanjkuje. "Kmetijstvo je seveda prizadeto zaradi višjih cen pogonskih goriv, tudi višjih cen umetnih gnojil, kar je izziv predvsem za tista podjetja, ki tega niso kupila vnaprej. Govorimo predvsem o dušikovih gnojilih, ki predstavljajo približno 60 odstotkov vseh gnojil," razlaga glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc. Iz kmetijskega sektorja zato prihajajo pozivi Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZ) Slovenije, da bi jim prišla vsaj malo naproti. "Da bi pomagala z dobavo umetnih gnojil, nafte ... Mi kmetje smo odvisni od vremena. Če nimamo nič za posuti, tudi rastlo ne bo. In če ne bo rastlo, ne bomo kosili, želi," ponazarja Kos. Kmete je v zadnjem času udarila še omejitev najvišje količine prodanega goriva. Vlada je v ponedeljek zvečer le preklicala odlok o omejitvi največje količine prodanega goriva na osebo, kar v praksi sicer pomeni, da naftni trgovci niso obvezani omejiti prodaje goriv, se pa lahko o tem še vseeno odločajo sami. Po naših informacijah je bila sicer omejitev na večini črpalk odpravljena včeraj, na preostalih bencinskih servisih bodo to storili predvidoma danes.