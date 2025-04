Kaj vse se skriva v Dolenji vasi, rojstnem kraju Prevčevih?

Ste se kdaj spraševali, kaj je v zraku ali vodi v vasi, kjer so odraščali Peter, Cene, Domen in Nika Prevc? Naša ekipa se je odpravila v njihov rojstni kraj Dolenjo vas na Gorenjskem in preverila, kaj vse se tam skriva. Domačini radi povedo, da je njihova vas v prvi vrsti zelo sončna, v njej pa vsako leto zrasteta dve novi hiši. V vasi je tako veliko mladih, ki se radi družijo v tamkajšnjem športnem društvu. Vse skupaj pa povezujejo prav Prevčevi in ponos, ki ga kot sovaščani čutijo ob vseh njihovih dosežkih.