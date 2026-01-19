Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj vse so ZDA pripravljene storiti za dosego lastnih ciljev?

Washington, 19. 01. 2026 20.22 pred 49 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Protest proti Donaldu Trumpu

Je ameriški predsednik za priključitev največjega ledenega otoka na svetu pripravljen vojaško obračunati z državami zaveznicami? Naša domača strokovnjaka Jelena Juvan in Faris Kočan ocenjujeta, da je treba vse izrečene, pa čeprav še tako neverjetne, izjave Donalda Trumpa jemati skrajno resno.

Strokovnjaka Jelena Juvan s katedre za obramboslovje in Faris Kočan s katedre za mednarodne odnose - oba s Fakultete za varnostne vede - pravita, da je o dogajanju na Grenlandiji treba razmišljati skozi prizmo dosedanje, pogosto povsem nepredvidljive vladavine Donalda Trumpa.

"Trump živi paradigmo, da so vsa ozemlja naprodaj. Gre za podjetnika, za menedžerja, ki verjame, da lahko z denarjem reši marsikaj," analizira Kočan, Juvanova pa: "V luči tega je potrebno zelo resno vzeti njegovo najavo prevzema Grenlandije, bodisi z vojaškimi sredstvi bodisi z ekonomskimi sredstvi."

Jelena Juvan
Jelena Juvan
FOTO: Damjan Žibert

Danska se otoku, ki ga pokriva led, pod površjem pa skriva črno zlato, ne bo odpovedala zlahka. Trump pa je zanj pripravljen odšteti vrtoglave količine denarja. "Ocenjuje se, da bi bilo to približno 700 milijard dolarjev, kar pomeni, da znaša približno celotno vrednost Elona Muska," pravi Kočan.

Konec kolektivne obrambe, kot jo poznamo?

Neverjeten scenarij pa odpira vprašanje, kaj vse je ameriška administracija pripravljena storiti za doseganje lastnih ciljev. "Gre za grožnjo napada s strani države, ki je članica Zveze Nato, drugi državi, ki je prav tako članica Zveze Nato. V primeru, da se to tudi dejansko zgodi, pride do izjemno nevarne eskalacije razmer tako na evropski celini kot tudi globalno," komentira Juvanova.

Faris Kočan
Faris Kočan
FOTO: Bobo

Podobno tudi Kočan: "Kakršen koli spopad ali vojaška intervencija pomeni konec zahodne kolektivne obrambe, kot jo poznamo. In tudi konec generacije, ki je vzgajana v tem, da se ji nič v tem kontekstu ne more zgoditi. Zato, ker imamo zavezništva in je sodelovanje pomembnejše od tekmovanja." Ob tem pa ocenjuje, da bi lahko Trumpa pri uresničitvi najbolj skrajne oblike pritiska lahko ustavila celo njegova republikanska stranka.

Juvanova je medtem prepričana, da mora Evropa nemudoma okrepiti diplomacijo. "Vprašanje je, koga predsednik Trump sploh jemlje kot legitimnega. Danska delegacija je že bila v Washingtonu prejšnji teden, vendar nekih napredkov ni dosegla," pravi ter se sprašuje, ali bi bilo kaj drugače s skupino najmočnejših evropskih voditeljev.

Preberi še Trump: Grožnje bomo 100-odstotno izpolnili. Evropa naj se ukvarja z Ukrajino

"Če se trgovinsko ne dogovori, pomeni, da mu ostaja samo še aneksija oziroma vojaška intervencija. Ima pa ogromne težave tudi v svojem volilnem telesu. Med svojimi republikanskimi kongresniki, ki so mu tudi sami dejali, da bodo zoper njega podali ustavno obtožnico, če bi kaj takega naredil," še poudarja Kočan.

'Dokazal je že, da sprejema odločitve, ki ne temeljijo na ekonomskih pravilih'

Trump je sicer že napovedal, da bo zoper države, ki so na Grenlandijo poslale svoje vojake, uvedel dodatne carine na uvoženo blago. Najprej bi te znašale 10 odstotkov, od poletja pa kar 25 odstotkov. Carinska nova realnost pa bi veljala do sklenitve sporazuma o ameriškem nakupu Grenlandije.

Da bi se slednje lahko zgodilo, ocenjuje tudi Juvanova: "Trump je že dokazal, da sprejema odločitve, ki ne temeljijo na nobenih ekonomskih pravilih."

Naj Amerika odide, pa medtem ameriškemu predsedniku sporoča na tisoče prebivalcev, ki si večinsko najbolj želijo samostojnosti, v napetih geopolitičnih razmerah pa življenja pod dansko krono.

jelena juvan faris kočan zda grenlandija donald trump

Prve ocene mandata: 'Smo najbolj uspešna stranka te koalicije'

Pat pozicija in viseči parlament?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NIKI 2
19. 01. 2026 21.09
Grčija in Turčija sta tudi v konfliktu pa ni problema.
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
19. 01. 2026 21.06
Vse se zdaj vrti okoli Grenlandije in se pozablja, da se bo kmalu začel spopad na Bližnjem vzhodu, verjetno širših razsežnosti. Na 2 letalonosilkah in Katarju je 180 letal ZDA, večinoma f-35 in f-18. Na atolu Diego Garcia pa so B-2 in B-52. Par dni nazaj je iz ZDA priletelo 8 stratotankerjev za dolivanje goriva v zraku. Francija je umaknila konzularno osebje iz Teherana, Rusija pa iz Tel Aviva. Indija je svojim državljanom svetovala naj takoj zapustijo Iran. Vojni stroj je začel teči.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Umrl je ikonični modni oblikovalec
Umrl je ikonični modni oblikovalec
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
moskisvet
Portal
To je najbolj umazano mesto na letalu
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Glasbena ikona danes praznuje rojstni dan
Glasbena ikona danes praznuje rojstni dan
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450