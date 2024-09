Kako se bodo zviševale plače v javnem sektorju?

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes podpisali izjavo o stopnji usklajenosti predloga zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Ministra Klemen Boštjančič in Franc Props ter vodji sindikalni pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek pa so ob tem podpisali še postopkovnik o nadaljnjih aktivnostih, ki so potrebne za uveljavitev prenove plačnega sistema in predvidene odprave plačnih nesorazmerij, torej povišanj plač, ki bodo realizirana postopno do leta 2028.

Predvideli so, da bodo tako kolektivno pogodbo za javni sektor in kolektivne pogodbe dejavnosti ter poklicev kot tudi končni, krovni dogovor parafirali najpozneje do 23. oktobra, podpisali pa do 8. novembra.