Kaj vse zmorejo prenosniki z umetno inteligenco?

Kaj je prenosnik z umetno inteligenco?

Prenosniki z umetno inteligenco so posebni po tem, da lahko hitro in učinkovito opravljajo naloge, povezane z umetno inteligenco. Za to je potreben novejši procesor, ki ima v sebi tudi NPE (nevronsko procesno enoto). Prvi tovrstni procesorji so se začeli pojavljati že lani, a je bila njihova NPE relativno počasna (zmogljivosti približno 11 TOPS, torej trilijon operacij na sekundo), prvi pravi mobilni procesorji z umetno inteligenco pa so bili predstavljeni šele pred nekaj meseci. To navadno pomeni, da ima vgrajena NPE zmogljivost vsaj 40 TOPS – Microsoft je namreč ugotovil, da je to spodnja meja, da se lahko poganjajo nekatere napredne funkcije sistema Windows.

Kakšne so prednosti takega računalnika?

Mnogi se sprašujejo, zakaj kupiti računalnik z umetno inteligenco, ko pa obstaja veliko spletnih storitev, ki ponujajo podobne zmogljivosti. Obstaja nekaj pomembnih prednosti. Prvenstveno je tu varovanje zasebnosti, kajti ne glede na to, kakšne podatke obdelujete in vsebino ustvarjate, vse ostane na vašem računalniku. Spletne storitve pogosto tudi niso brezplačne ali pa ima brezplačna različica vrsto omejitev. Poleg tega boste morali (po)čakati, če veliko število uporabnikov hkrati pošlje zahteve/naloge v spletno storitev. Pri prenosniku z umetno inteligenco ni teh omejitev, vedno ste prvi na vrsti. Funkcije so za vas brezplačne. Poleg tega za delo ne potrebujete povezave v internet, tako da lahko umetno inteligenco uporabljate kadarkoli in kjerkoli ste.