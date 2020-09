Kam z avtomobili, ki ostanejo po prijetju tihotapcev migrantov?

Do konca julija so policisti obravnavali 7400 ilegalnih prehodov slovenske državne meje, kar je približno toliko kot lani v enakem obdobju in za kar polovico več kot pred dvema letoma. A kaj se zgodi, ko jih policija ujame in ko ujame tudi njihove tihotapce? S tem se zdaj ukvarjajo v občini Razkrižje. Po aretaciji tihotapcev namreč avtomobili, v katerih so prevažali ilegalne migrante, ostanejo tam, kjer jih je policija ujela. Prebivalci jih sami ne smejo odstraniti, občina prav tako ne more nič, policija pa za to menda nima pristojnosti.