Kaj z napravami, ki jih je med poplavami zalila voda?

Akos opozarja, da so poplave, ki so prizadele Slovenijo, z blatom in muljem neprimerno bolj usodne in uničujoče za elektronske naprave, kot če jih zmoči zgolj dež, voda iz počenih cevi in padec v bazen. "Mulj v vodi namreč deluje kot abrazivno sredstvo, ali kot brusni papir, zato lahko mehansko močno poškoduje fine električne povezave na vezjih, pa tudi posamezne komponente. Ker je poplavna voda polna različnih mineralov, ti povzročijo kratke stike med samo poplavo. Ob sušenju pa se ti kristalizirajo in lahko s tem povzročajo kratke stike še naprej. Kristalizirani minerali nato povzročijo mehanske poškodbe na gibajočih se delih, torej motorjih, ležajih in podobno," so zapisali v sporočilu za javnost.

Za reševanje podatkov in pomembne vsebine svetujejo pomoč izkušenega specialista. So pa pri Akosu vseeno izdali priporočilo, kako ravnati, če se naprave odločite reševati sami.