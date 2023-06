Kaj za izboljšanje zdravstvenega sistema predlagajo zdravniške organizacije?

V dokumentu so med drugim izpostavili težave z zaposlenimi, ki se za poklice v zdravstvu ne odločajo ali pa želijo imeti zaradi boljšega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem krajši delovni čas ali vsaj delovni čas v skladu z direktivo, ki predvideva največ 48 ur tedensko. "Po drugi strani se zaradi naraščanja deleža starejših ljudi, ki imajo številne zdravstvene težave, povečujejo potrebe po zdravstvenih obravnavah," pravijo in pojasnjujejo, da je sodobna medicina skupaj z javnozdravstvenimi ukrepi podaljšala življenjsko dobo ljudi. Kot pravijo, se podaljšuje obdobje kakovostnega življenja, kar je razvidno tudi s spodnje grafike.

"Različni osnutki in predlogi dokumenta so bili v času nastajanja posredovani vsem zdravniškim organizacijam, ki so se v pripravo vključile s svojimi pripombami," so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije. Dokončno je bil dokument potrjen 15. maja na Skupščini Zdravniške zbornice Slovenije. S 1. junijem pa bo javno objavljen tudi v reviji ISIS Zdravniške zbornice Slovenije.

V dokumentu opozarjajo, da se javni zavodi soočajo z različnimi izzivi, kot je pomanjkanje sredstev, kadrov in opreme, ter posledično zahtevajo korenito posodobitev sistema upravljanja in prilagoditev na novo realnost. Jasnejša pravila glede upravljanja, sklepanja poslov, kadrovskega menedžmenta in nadzora poslovanja državnih in občinskih zavodov bodo po njihovem mnenju pripomogla k večji racionalnosti in smotrnosti poslovanja v okviru javnega zdravstva. Po njihovem predlogu bi država oziroma samoupravna lokalna skupnost ohranila 100-odstotno lastništvo nad zdravstvenimi zavodi, a hkrati uvedla sodobne mehanizme upravljanja.

Kot so zapisali v dokumentu, je osnovni cilj predlaganih sprememb zagotavljanje kakovostnega, učinkovitega in vzdržnega javnega zdravstvenega sistema. "S predlaganimi ukrepi želimo zagotoviti, da bo javni zdravstveni sistem v Sloveniji s pogoji dela in ustreznim načinom plačevanja zadržal zdravnike kot odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti v državi in na tistih mestih, kjer je njihovo delo za zdravje ljudi najbolj pomembno," izpostavljajo.

Predlagali so tudi vzpostavitev agencije za kakovost in varnost v zdravstvu, in sicer kot neodvisno strokovno telo, ki ga ustanovijo MZ, zbornice, strokovna združenje in ZZZS (zavarovalnice). Agencija bi zbirala podatke in analizirala kazalnike kakovosti, organizirala pripravo strokovnih smernic, sprejemala smernice za določitev načina spremljanja tveganj in neželenih dogodkov, spremljala pojavnost neugodnih izidov zdravljenja in skrbela za njihovo podrobno analizo.

Menijo, da je trenutno pomanjkanje zdravnikov možno vsaj delno rešiti z delom tistih zdravnikov, ki so pripravljeni in zmožni delati več. "Vzpostavlja se dodaten način izvajanja zdravniške službe, ki se ga lahko poslužujejo poleg svoje zaposlitve ali pa kot glavni način izvajanja zdravniške službe, ki lahko omogoča večjo fleksibilnost pri izvajanju zdravniške službe," je zapisano.

Kot pravijo, je specializacija bistvenega pomena za usposabljanje zdravnikov in njihovo sposobnost za samostojno delo, vendar pa je meja med znanjem specializanta in specialista zabrisana. "S specializacijo se usposabljanje ne konča, zdravnik se mora tudi po zaključku specializacije še naprej usposabljati. Zato je možno zaradi pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji nekatere specializacije nekoliko skrajšati in s tem prilagoditi povprečnemu trajanju specializacij v Evropi," so prepričani.

Predlagali so tudi nadaljevanje digitalizacije zdravstva, ki bo omogočila večjo kakovost in varnost obravnave bolnika ter boljše načrtovanje zdravstva. "Digitalizacija mora biti načrtovana tako, da bo nudila pomoč in poenostavitev dela zdravstvenih delavcev," so zapisali.

"Oblikovanje standardov in normativov za delo zdravnika je pomembno v prvi vrsti za organizacijo dela in načrtovanje kadrov. Poleg tega mora biti zdravniško delo ustrezno – glede na trajanje in zahtevnost – umeščeno v plačevanje zdravstvenih storitev," so zapisali. Menijo, da je doseganje standardov in normativov oziroma njihovo preseganje do neke mere možno vgraditi v plače zdravnikov, a poudarjajo, da je pri tem treba biti pozoren na zahtevnost dela.

7. Vzpostavitev plačnih sorazmerij

"Urediti je treba plačni sistem za zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki bo sorazmeren plačnim sistemom v razvitem delu Evropske unije tako v razmerju zdravniške plače in povprečne ali minimalne plače v državi kot v razmerju plač med posameznimi poklicnimi skupinami v zdravstvu," so prepričani.