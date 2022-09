Kaj za rast trepalnic uporabljajo znane Slovenke?

Vsaka ženska hrepeni po čudovitih očeh, dolgih in gostih trepalnicah, ki dajejo zapeljiv pogled. Z dolgim jutranjim ličenjem izgubimo veliko časa, denarja in energije. Spoznajte, katere znane Slovenke so maskaro in draga ličila že zamenjale za le en kozmetični izdelek.

icon-expand

POSLOVITE SE OD UMETNIH TREPALNIC Zaradi želje po dolgih in gostih trepalnicah marsikatera ženska prisega na umetne trepalnice. Tiste, ki jih namestimo same ali tiste, za katere odštejemo kar nekaj denarja v kozmetičnih salonih. Marsikatera znana Slovenka, ki se je naveličala uporabe škodljivih lepil sedaj uporablja Lux-Factor EYELASH SERUM. Z dolgoletnim nanašanjem močnega lepila na veke tudi trepalnice plačajo svojo ceno. Pojavi se izpadanje, lomljenje in počasnejša rast. Zato je izredno pomembno, da svojim naravnim trepalnicam posvečate pozornost tudi ob uporabi umetnih. Z redno uporabo seruma, bodo tudi vaše trepalnice že po 2 tednih veliko daljše, gostejše in temnejše. Želja po umetnih trepalnicah pa bo posledično izginila. Serum EYELASH ima tudi enkratno lastnost. Uporabljate ga lahko sočasno z drugimi ličili in kozmetičnimi izdelki. NASVETI ZNANIH SLOVENK K hitrejši rasti trepalnic lahko prispevamo tudi sami. Navadite se, da ličila redno odstranjujete, saj trda in zlepljena maskara slabo vpliva na vaše oči in trepalnice. Vendar previdno pri izbiri odstranjevalca ličil, saj lahko poškoduje vaše trepalnice. Vodoodporne maskare trepalnice izsušijo in otežujejo odstranjevanje, zato premislite o njihovi uporabi. K hitrejši rasti lahko pripomoremo tudi z masažo vek , ki poveča pretok krvi in morda tudi stimulira rast trepalnic. Kar nekaj znanih Slovenk pa je enotnih o uporabi Lux-Factor EYELASH SERUMA. Svojo izkušnjo so delile z nami.

icon-expand

INES ERBUS Must have izdelek! Svoje trepalnice in obrvi vsak dan razvajam s serumom za rast trepalnic Lux-Factor EYELASH, nad katerim sem navdušena!

icon-expand

ANA KLAŠNJA Moja skrivnost za dolge, goste in temnejše naravne trepalnice? Serum za trepalnice Eyelash kozmetike Lux-Factor.

Tudi sama sem bila skeptična pred prvo uporabo, a sem si rekla - no, poskusim, pa da vidimo ... Že po prvem tednu redne uporabe je bila vidna razlika, po 14 dneh so bile moje trepalnice precej temnejše , gostejše in daljše, po mesecu dni pa je bila razlika prav neverjetna - če mi ne bi bile všeč tako dolge trepalnice, bi si jih verjetno morala postriči ... Zato vsem, ki me sprašujete, če serum deluje, z lahkoto odgovorim: saj vidite - na meni! GAJA PRESTOR

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-expand

NIVES OREŠNIK Sama še zmeraj menim, da so na ženski najbolj privlačne lastnosti notranja energija, ki se izraža skozi pogled, pristnost in prijaznost. Oči so ogledalo naše duše in očesni stik je zame izredno pomemben. Zapeljivo se počutim ko sem urejena, vendar kljub temu naravna. Namesto močnih ličil ostajam pri pravilu manj je več, za gostejši videz trepalnic pa namesto umetnih, z uporabo Lux-Factor seruma dosežem tudi do 85 % več volumna . Rada ostajam pri bolj naravnih lepotnih trikih. DOROTEJA PREMUŽIČ

icon-expand

icon-expand

SERUM, KI DELUJE TUDI NA OBRVEH Spoznajte Lux-Factor EYELASH SERUM, ki ga lahko nanašate tudi na obrvi. Serum prodre do korenine, kjer stimulativno vpliva na dlačice in s tem pospeši rast . Tako bodo tudi obrvi gostejše in temnejše, kar vam bo še dodatno polepšalo videz. ZAKAJ JE SERUM TAKO UČINKOVIT? Lux-Factor EYELASH SERUM vsebuje 100 % naravne in varne sestavine, ki so primerne tudi za občutljive oči. Je klinično preizkušen in dermatološko potrjen. Trepalnice ščiti pred lomljenjem in izpadanjem. Posebnost seruma je tudi, da trepalnice pridobijo temnejšo barvo, kar ustvarja make up učinek brez maskare . Dolžina trepalnic se lahko podaljša za kar 25 %, gostota pa vse do 85 %.

icon-expand

PODALJŠAJTE SVOJE TREPALNICE TUDI VI! Svoje naročilo lahko oddate na www.luxfactor.com ali na telefonski številki 01 777 41 07. Ob naročilu paketa za daljšo terapijo, vam podarjamo tudi brezplačno poštnino in darilo. Serum lahko zdaj dobite po kar 50 % ugodnejši ceni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke