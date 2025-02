Kaj za slovenski politični prostor pomeni preboj Logarjevih Demokratov?

Med parlamentarnimi strankami je po najnovejši anketi Mediane prišlo do nekaj sprememb. Na čelu lestvice še vedno vodita SDS, ki bi, če bi bile volitve danes, prepričljivo prepričala dobro petino volivcev, in Gibanje Svoboda, za katero bi glasovalo 13 odstotkov. Socialni demokrati so s 7,5 odstotka na tretjem mestu, kot zadnja stranka, ki bi prestopila parlamentarni prag, pa so s slabimi petimi odstotki Demokrati Anžeta Logarja (4,8 odstotka).