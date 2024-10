Kaj združuje vrhunski judoistki Andrejo Leški in Kajo Kajzer?

Njuna predanost, vztrajnost in neomajen duh so tisto, kar ju vodi k novim zmagam. Kot vrhunski judoistki sta nas navdihnili ne samo s svojimi športnimi dosežki, temveč tudi s svojo skromnostjo in odločnostjo. V Citroënu smo izjemno ponosni, da ju že vrsto let podpiramo na tej poti in se veselimo vsakega njunega uspeha.

Njuni uspehi na tatamiju, pa tudi skromnost in odločnost v življenju, sta nas pri Citroënu navdušili do te mere, da smo v Avto Moste pripravili poseben Zmagovalni teden v čast njunim dosežkom. Želeli smo ustvariti nekaj posebnega, kar bi proslavilo njun trud in dosežke. Vsaka zmaga je vredna praznovanja, ne glede na to, kako velika ali majhna je.

Spoznajte Kajo in Andrejo v živo!

Zmagovalni teden bo zaznamoval dogodek, ki se bo odvijal v četrtek, 26. 9. 2024, med 14. in 17. uro v našem prodajnem salonu Citroën Avto Moste na Kajuhovi ulici 32A v Ljubljani. Dogodek bo odlična priložnost, da v sproščenem vzdušju poklepetate z obema športnicama in izveste več o njunih zadnjih olimpijskih igrah, zahtevnih treningih in podpori, ki ju prijemata na njuni športni poti.